Yetiştirdiği organik karpuzları yol kenarında satıyor

Sinop ve Sinop dışından gelen birçok müşterisi olan Özdemir, doğal şartlarda üretim yaptığı için talebin bu kadar fazla olduğunu söyledi. Yaz mevsiminin vazgeçilmez meyveleri arasında yer alan karpuzları insanların daha çok tercih ettiğini aktaran Özdemir, "Sinop'un Karacakese köyünde doğal şartlar altında karpuz yetiştiriyoruz. Bu sene Allah'a şükür mahsulümüz iyi, fiyatlarımız uygun. Talepten de memnunuz. Karpuzun kilosunu 5 TL'den satmaktayız. Gelen müşterilerimizden güzel geri dönüşler de alıyoruz ve bir gelen bir daha geliyor. Doğal ürün, doğal hizmet anlayışıyla vatandaşlarımıza hizmet etmeye devam ediyoruz" dedi.