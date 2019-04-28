Yıldızlar Voleybol Türkiye Şampiyonası

Kuzeyin Yıldızı Sinop' ta Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen Anadolu Yıldızlar Ligi Kızlar-Erkekler Voleybol Türkiye Birinciliği nüsabakaları oynandı.

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından sporun tabana yaygınlaştırılması amacıyla düzenlenen Anadolu Yıldızlar Ligi Voleybol Türkiye Birinciliği müsabakaları bu yıl Sinop' ta oynandı.

Toplamda 18 ilin katılımıyla gerçekleşen şampiyonada, bütün takımlar birincilik kupasını kazanmak için 4 gün boyunca mücadele etti.

Sinop Merkez 85. Yıl Kemalettin Sami Paşa Spor Salonu ve Sinop Atatürk Spor Salonu'nda gerçekleştirilen müsabakalarda kızlarda birinci İzmir, ikinci Ordu, üçüncü Manisa ve dördüncü Samsun olarak ödülünü alırken, erkeklerde birinci Kayseri, ikinci Bingöl, üçüncü Tokat ve dördüncü Antalya oldu.

Finale kalarak birinci ve ikinci olan takımlara Sinop Vali Yardımcısı İzzet Ercan ve Sinop Gençlik ve Spor İl Müdürü Musa Kazım Açıkbaş, Sinop Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Okul Sporları Şube Müdürü Ramazan Yılmaz sporcuları tebrik ettiler ve kupa, madalya ve başarı belgelerini takdim ettiler.