Sinop'ta, baygınlık geçirerek yol kenarındaki su birikintisine yüzüstü düşen ve duran kalbi müdahaleyle çalıştırılan genç kadın, hastaneye kaldırıldı.

Sinop'ta bir fabrikada çalışan Selma K. (23), işe gitmek için evinden ayrıldı. Korucuk köyü mevkisinde bulunan iş yerine yaklaştığı sırada baygınlık geçiren genç kadın, yol kenarındaki su birikintisine yüzüstü düştü.

Bir süre bu şekilde kalan genç kadın, çevredeki vatandaşlar tarafından fark edildi. Haber verilmesi üzerine gelen 112 Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde, Selma K.'nin kalbinin durduğu belirlendi.

Yapılan müdahaleyle kalbi çalıştırılan ve Sinop Atatürk Devlet Hastanesine kaldırılan genç kadının sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Ayrıca Selam K.'nin sara hastası olduğu, zaman zaman baygınlık geçirdiği ve 2 gün önce de nişanlandığı öğrenildi.