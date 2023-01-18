Yüksek gerilim hattına kapılan şahin 9 köyün elektriğini kesti

Sinop'ta konduğu yüksek gerilim hattında akıma kapılan yırtıcı kuş şahin, 9 köyün elektriğinin kesilmesine yol açtı.

Olay, Mertoğlu köyü mezbaha mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Mertoğlu köyünden geçen yüksek gerilim hattına konan şahin, iki tele aynı anda temas edince patlama sesi duyuldu. Durum yetkililere bildirildi. Bölgeye gelen ekipler yüksek gerilim hattına şahinin çarparak hem kendine hem de yüksek gerilim hattına zarar verdiğini fark etti. Ardından akımı kesen ekipler, gerekli çalışmayı yaptıktan sonra tekrar akımı verdi. Şahin telef olurken, kesintiden ise 9 köy etkilendi.