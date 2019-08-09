Yüksekokul öğrencilerinin konaklama konusu masaya yatırıldı

Türkeli Belediyesi Toplantı Salonunda gerçekleşen toplantıya, Türkeli Kaymakamı Murat Zadeleroğlu, Türkeli Belediye Başkanı Veysel Şahin, daire amirleri, pansiyon ve otel sahipleri ile diğer ilgililer katıldı.

Düzenlenen toplantıda İlçe Kaymakamı Murat Zadeleroğlu, uzun uğraşlar sonucu ilçeye kazandırılan meslek yüksekokulu için herkes taşın altına elini koyması gerektiğini ifade etti.

Zadeleroğlu, "Yüksekokulunun ilçeye kazandırılması için çok uğraşıldı. Hatta önümüzdeki yıl değil, ondan sonraki yıl hizmete açılacaktı. Bu yıl hizmete girmesi için herkes çaba gösterdi. Şimdi de Türkeli Meslek Yüksekokuluna ilk kayıt olan öğrencileri en güzel şekilde ağırlayıp, yaşayacakları sorunları en aza indirmek bizim görevimiz" dedi.

Yatılı pansiyonun KYK 'ya devri için çalışma başlatılacak

İlçede eğitim öğretime devam eden Türkeli Gazi Mustafa Kemal Yatılı Bölge Okuluna bağlı pansiyon ile ilgili Kaymakam Zadeleroğlu, yatılı pansiyonun Kredi Ve Yurtlar Kurumu'na (KYK) devri için çalışma başlatacaklarını söyledi.

Türkeli Belediye Başkanı Veysel Şahin ise önümüzdeki eğitim öğretim yılında ilçemize öğrenim görecek Türkeli Meslek Yüksekokulu öğrencilerine kahvaltı programları ile çeşitli sosyal faaliyetler düzenleyeceklerini söyledi.

Önümüzdeki ay hizmete girecek 24 kişilik öğrenci pansiyonu işletmesinin sahibi Nihat Özcan ile de görüşen İlçe Kaymakamı Zadeleroğlu ve Belediye Başkanı Şahin, öğrencilere bu yılki fiyat tarifesinin en asgariye indirmesini talep etti. Pansiyon sahibi Nihat Özcan ise iki kişilik odaların ısınma giderleri ile birlikte 800 liraya indirdiklerini açıkladı. Aynı zamanda diğer pansiyon ve otel sahipleri de öğrencilere özel konaklamada indirim yapabileceklerini belirttiler.