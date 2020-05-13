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Zabıta ekipleri denetimde

Gerze’de zabıta ekipleri, yeniden çalışmaya başlayan berber, kuaför ve güzellik salonlarını denetledi.

Gerze'de zabıta ekipleri, yeniden çalışmaya başlayan berber, kuaför ve güzellik salonlarını denetledi.


Ekipler, hizmete açılan berber, kuaför ve güzellik salonlarında, kurallarına uyulup uyulmadığı noktasında kontrollerin hassasiyetle yapıldığını kaydettiler.


Gerze Belediyesi Zabıta Müdürü Rıza Erdem katıldığı denetimlerde; berber, kuaför ve güzellik salonu işletmecileri, İçişleri Bakanlığı genelgesi ve uygulamalar hakkında bilgilendirildi. Denetimlerde, İçişleri Bakanlığı tarafından açıklanan kuralların yanı sıra, hijyen ve temizlik şartlarına uymaları noktasında iş yeri sahipleri uyarıldı, eksikleri görülen işletmelere resmi tebligat yazılarak süre verildi.

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