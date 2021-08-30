Zaferin 99. yılı Sinop'ta coşkuyla kutlandı

Sinop'ta 30 Ağustos Zafer Bayramı düzenlenen törenlerle coşkuyla kutlandı.

Sinop'ta 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 99'uncu yıl kutlamaları Sinop Hükümet Konağı önünde saygı duruşunda bulunulması, İstiklal Marşı'nın okunması ve Atatürk Anıtı'na çelenk konulmasıyla başladı. Tören valilik makamındaki tebrik kabulü ile devam etti. Ardından İskele Meydanı Atatürk Anıtı önünde düzenlenen törene Sinop Valisi Erol Karaömeroğlu, Sinop Belediye Başkanı Barış Ayhan kamu kurum ve kuruluşlarının müdürleri, askeri erkân ve vatandaşlar katıldı. Vali Karaömeroğlu Başkan Ayhan'ın halkın bayramını kutlamasının ardından konuşmalar yapıldı.

30 Ağustos Zafer Bayramı'nın anlam ve önemini belirten konuşma Üsteğmen Muharrem Aytekin tarafından yapıldı. Üsteğmen Muharrem Aytekin konuşmasında, ”Tarihimizde ağustos ayı, zaferler ayı olarak ayrı bir yere ve öneme sahiptir. Türk milletinin mukadderatını belirleyen 30 Ağustos zaferi, Türk ulusu için tarihte dönüm noktasıdır" dedi.

Askerlerin, gazilerin, öğrencilerin ve askeri araçların geçidi ile tören sona erdi.