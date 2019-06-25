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Zamansız temizlik vatandaşa eziyet oldu

Sinop’ta Kumkapı Plajı’nın yoğun olduğu öğle saatlerde belediye ekiplerinin plaj temizliğini sürdürmesi, vatandaşların tepkisine yol açtı.

Sinop'ta Kumkapı Plajı'nın yoğun olduğu öğle saatlerde belediye ekiplerinin plaj temizliğini sürdürmesi, vatandaşların tepkisine yol açtı.


Vatandaşların ailesiyle veya arkadaşlarıyla serinlemek için gittiği Kumkapı Plajı'nda belediye temizlik ekiplerinin plaj temizliği araçlarının, plaja giden halkın aralarından geçerek temizliğine devam etmesi, güneşlenen vatandaşları rahatsız etti.


Bazı vatandaşlar, belediyeyi arayıp şikâyette bulunduğunu belirtti. Gazetecilerle konuşan vatandaşlar, belediye temizlik ekiplerinin vatandaşların yoğun olduğu saatlerde bu çalışmaların sürdürülmesinden rahatsız olduğunu, yapılan çalışmaların sabah veya akşam saatlerinde, insan kalabalığının daha sakin olduğu zamanlarda yapılması gerektiğini söyledi.

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