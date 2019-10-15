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Zift yüklü tanker alev aldı

Sinop’ta asfalt zifti dolu tanker seyir halindeyken alev aldı.

Sinop'ta asfalt zifti dolu tanker seyir halindeyken alev aldı.


İl Özel İdaresine ait 57 AC 796 plakalı tanker seyir halindeyken, tankerin kapağının patlamasıyla birlikte alev aldı. Sinop'tan aldığı zifti, Dikmen ilçesine yol yapımı için götürdüğü sırada Yaykıl Karlı Kavşağı'nda, tanker kapağının patlayarak yola savrulduğu, tankerin alev almaya başladığı öğrenildi. Olay yerine sevk edilen Gerze itfaiye ekibi yangını kontrol altına alarak soğutma çalışması yaptı.


İtfaiyenin zamanında müdahalesiyle yangın büyümeden söndürüldü.

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