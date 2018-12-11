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Zıpkınla avladı: 65 santim boyunda, 6 kilo ağırlığında

Sinop’ta bir amatör balıkçının zıpkınla avladığı 65 santimetre boyunda ve 6 kilogram ağırlığındaki kofana balığı, görenleri şaşkına çevirdi.

Sinop'ta bir amatör balıkçının zıpkınla avladığı 65 santimetre boyunda ve 6 kilogram ağırlığındaki kofana balığı, görenleri şaşkına çevirdi.


Sinop'ta Mertkan Alabaş, zıpkınla, Karadeniz'de nadir görülen kofana balığı avladı. Balığı güçlükle çeken Alabaş, avının 65 santimetre uzunluğunda ve 6 kilogram ağırlığında olduğunu fark edince şaşkınlık yaşadı.


Mertkan Alabaş konu ile ilgili yaptığı açıklamada, "Mevsimine göre çeşitli balıklar tuttum, tutmaya da devam ediyorum. Ama şu bir gerçek, bu tuttuğum kofana balığını ilk defa gördüm. Balığın her çeşidini bu sularda tutar ve görürdük. Ancak kofana balığına ilk defa denk geldim. Lüferin büyüğü olan kofana, Karadeniz'de nadir görülür” dedi.

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