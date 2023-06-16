"100. Yıl Buluşmaları" Cizre ve Şırnak ile devam etti

Türk Girişim ve İş Dünyası Konfederasyonu (TÜRKONFED), "Hayalimizdeki Türkiye" manifestosunu Anadolu'nun dört bir yanındaki kamu, yerel yönetimler, akademi, sivil toplum ve iş dünyası ile paylaştığı "100. Yıl Buluşmaları"nın beşincisini Cizre ve Şırnak'ta gerçekleştirdi.

Türkiye'nin gönüllülük esasıyla bir araya gelmiş en büyük bağımsız iş dünyası örgütü olan Türk Girişim ve İş Dünyası Konfederasyonu, ‘Yeni Dönem Yeni Ufuklar' vizyon belgesini ve bu belgede yer alan ‘Hayalimizdeki Türkiye' manifestosunu 81 ili kapsayan 26 bölgesel federasyonun sorumluluk alanındaki illerde anlatmak üzere gerçekleştirdiği ‘100. Yıl Buluşmaları'nı bu kez Cizre ve Şırnak'ta gerçekleştirdi. Konfederasyon Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Sönmez, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcıları Nergiz Kadooğlu Çifçi ve Av. Mehmet Gün, Yönetim Kurulu Üyeleri Abdulnasır Duyan, Selahattin Balkan, Alp Avni Yelkenbiçer ve Celal Öğücü, DİCLESİFED Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Bilim, DOGUSİFED Yönetim Kurulu Başkanı Müslüm Erbay, BASİFED, EGİAD, Şırnak İş Adamları Derneği, Şırnak Sanayi ve Girişimciler Derneği, GESİAD, MESİAD ve ÇİSAD'ın temsilcilerinden oluşan konfederasyon heyeti, 100. Yıl Buluşmaları çerçevesinde Şırnak, Cizre ve Habur Sınır Kapısı'nda bir dizi görüşme gerçekleştirdi. Şırnak Vali Yardımcısı Ali Erdoğan, Şırnak Belediye Başkan Vekili İhsan Gören, Şırnak Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Osman Geliş, Şırnak Üniversitesi Rektörü Abdurrahim Alkış, Cizre Kaymakamı Nazlı Demir, Cizre Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Faruk Yıldırım ve Habur Gümrük Bölge Müdürü Ayhan Coşkuner ile bir araya gelen heyet ‘Hayalimizdeki Türkiye' vizyonunu paylaşırken, karşılıklı iş birliği süreçleri değerlendirilerek, bilgi alışverişinde bulunuldu.

Türkiye'nin yeni hikayesinin tüm kültürleri kapsayacak şekilde yazılması gerektiğini söyleyen Konfederasyon Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Nergiz Kadooğlu Çifçi, “Ailemin doğduğu, gönlümün kaldığı Cizre'ye Türkiye'nin en büyük STK'sı TÜRKONFED‘in genel başkan yardımcısı olarak gelmekten büyük memnuniyet duyuyorum. Buradan ayrılmış olsak da hiçbir zaman burayı unutmadık. Ailece bu bölgenin sosyal ve ekonomik hayatına katkı yapacak yatırımlara devam ettik. Başta rahmetli dedemin ismini taşıyan Hacı Fettah Kadooğlu okulu olmak üzere gençlerimizin temel eğitimlerini almaları için bize düşen ödevleri de yapmaya devam edeceğiz" dedi.

Konfederasyon Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Sönmez, Başkan Yardımcısı Nergiz Kadooğlu Çifçi ve beraberindeki yönetim kurulu üyeleri, Dicle Sanayi ve İş Dünyası Federasyonu (DİCLESİFED) ile Şırnak İşadamları Derneği'nin katkıları ile kamu, yerel yönetimler, akademi, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve iş adamlarıyla bir araya geldi. DİCLESİFED ev sahipliğinde düzenlenen İş Dünyası İçin Yerel Kalkınma Projesi etkinliğine de katılan Çifçi yaptığı konuşmada, "Yürütme Kurulu Üyesi olarak görev aldığım yönetim kurulumuz, Süleyman başkanımın liderliğinde birinci yılını da doldurdu. Bu 1 yıl içinde başkanım ve yönetim kurulu olarak ülkemizin her bölgesine gitmeye, Anadolu'nun gücünü ülkemizin kalkınması için geliştirmeye devam ediyoruz. Aynı zamanda konfederasyonun Derinleşme Komisyonu'nun da başkan yardımcısı olarak, yoğun bir şekilde çalışmaya ve büyümeye devam ediyoruz. Burada derinleşme komisyonumuzun öneminden bahsetmek isterim. Komisyon olarak üye federasyonlarımızın kurumsal kapasitelerinin geliştirilmesi, üye nezdinde konfederasyonun tanınırlığının artması ve üye bağlılığının güçlendirilmesi için çabalıyoruz. 26'ya ulaşan bölgesel federasyonlarda dernek sayısının artırılması öncelikli hedefimiz oldu. 1 yıl önce 294 olan dernek sayımız 331'e yükseldi. Bugün itibarıyla 81 kentimizin 60'inda üye dernek ve iş insanımız mevcut" ifadelerini kullandı.

“Hayalimizdeki Türkiye'ye ulaşmayı hedefliyoruz”

Anadolu'yu kalkınmanın itici gücü olarak konumlandırdıkları etkinlikler ile sorumluluklarını yerine getirmeye hep birlikte devam edeceklerini söyleyen Çifçi “Hayalimizdeki Türkiye'ye ulaşmayı hedefliyoruz. Bugün olduğu gibi kamu-yerel yönetimler-iş dünyası-sivil toplum kuruluşları-üniversitelerimiz yani kent aktörleri ile danışma, uzlaşma ve iş birliği mekanizmalarını geliştirmeye çalışıyoruz. Aradan geçen 10 yıldan sonra memleketimizde sizler gibi değerli iş insanlarını Cizre'de ağırlamaktan büyük bir mutluluk duyuyorum. 10 yıl önce TÜSİAD ile birlikte ülkemizin çok önemli iş insanlarının ortak gelecek hayalleri için çıktıkları yolculuk yine buradaydı. Ülkemize, bölgemize, ekonomimize, işletmelerimize değer katan projelerin heyecanına hepiniz şehitlik etmiştiniz. Bugün sizleri yine büyük bir heyecan ve coşku ile Cizre'de karşılıyoruz. Anadolu'yu kalınmanın itici gücü olarak konumlandırdığımız etkinliklerimiz ile sorumluluklarımızı yerine getirmeye hep birlikte devam edeceğiz” diye konuştu.

Çifçi, 100. Yıl Buluşmaları Şırnak-Cizre ziyaretlerinin anısı olarak şehrin sembolü olan Cizre ejderini Konfederasyon Başkanı Sönmez'e takdim etti.