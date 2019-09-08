İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

13 yaşındaki minik futbolcu derede boğuldu

ŞIRNAK (İHA) – Şırnak’ın Silopi ilçesinde ailesiyle birlikte gittiği piknik alanında dereye giren 13 yaşındaki çocuk akıntıya kapılarak boğuldu.

ŞIRNAK (İHA) – Şırnak'ın Silopi ilçesinde ailesiyle birlikte gittiği piknik alanında dereye giren 13 yaşındaki çocuk akıntıya kapılarak boğuldu. Küçük çocuğun Barcelona'da düzenlenen Costa Brava Futbol Turnuvası'nda Türkiye'yi temsil ettiği öğrenildi.


Edinilen bilgilere göre, Silopi ilçesine bağlı Babındak köyüne pikniğe giden Avil ailesinin 13 yaşındaki çocuğu Hamza Avil, serinlemek için dereye girdi. Yüzme bilmeyen Avil, akıntıya kapıldı. Aile fertlerinin çığlığını duymasıyla dereden çıkartılan Avil, hastaneye götürüldü. Hastanede yapılan müdahalelere rağmen Avil'in hayatını kaybettiği öğrenildi. Cenaze, otopsi işlemleri için Şırnak Devlet Hastanesinde götürüldü. Küçük Hamza'nın hayatını kaybettiğini öğrenen ebeveyn ve akrabaları hastanenin morg kapısında gözyaşları içerisinde ağıt yaktı.



Barcelona'da Türkiye'yi temsil etmişti


Öte yandan küçük Hamza'nın İspanya'nın Barcelona kentinde düzenlenen Costa Brava Futbol Turnuvası'nda Türkiye'yi temsil ettiği ve Uluslararası Yetenek Avcısı Futbol Akademisi'nde (UYAFA) birincilik elde ettiği öğrenildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.