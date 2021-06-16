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2 metrelik siyah yılanın, kendi boyundaki gri benekli yılanı yemesi saniye saniye telefona yansıdı

Şırnak’ın Uludere ilçesine bağlı Şenoba beldesinin 7 boru piknik alanında 2 metrelik siyah yılan, kendi boyundaki gri benekli yılanı yemesi saniye saniye telefona kaydedildi.

Şırnak'ın Uludere ilçesine bağlı Şenoba beldesinin 7 boru piknik alanında 2 metrelik siyah yılan, kendi boyundaki gri benekli yılanı yemesi saniye saniye telefona kaydedildi.


Şenoba'nın 7 boru piknik alanına ailesiyle birlikte pikniğe giden Yılmaz Bulut oturdukları alandan kalkıp gezerken yanından geçtiği çalılardan bir ses geldiğini fark etti sese doğru giden Bulut 2 metre boyu olan siyah bir yılanın kendi boyunda bir yılanın yarısını yutmuş diğer yarısını da yutmaya çalıştığını fark etti. Telefonuna sarılan Bulut, o anları an be an kaydetti. Bulut bir süre kayda aldıktan sonra oradan uzaklaşıp oturdukları piknik alanına geçti.

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