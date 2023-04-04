200 yıllık evden bir mahalle çıktı

Şırnak'ın Uludere ilçesine bağlı Şenoba beldesinde bulunan 200 yıllık tarih taş ev, 150 kişiye ev sahipliği yaparken, iki katlı ev hala dimdik ayakta duruyor.

Şırnak'ın Uludere ilçesine bağlı Şenoba beldesinde bulunan 200 yıllık tarihi taş ev kireçten yapılmasına rağmen hala dimdik ayakta. 150'ye yakın aile ferdine ev olan tarihi yapı şimdide ahır olarak kullanılıyor. İki katlı ve değişik pencere ve kapılarıyla ilgi çeken yapıya mahalleli gözü gibi bakıyor. Eskiden Hilal köyünden Şenoba'ya taşınan 3 kardeşin burada kireç ve taşlardan inşa ettiği iki katlı ev babadan çocuklarına geçti. Beraber yaşayan ailedeki fertler evlenince ayrılıp başka evlere çıkmasına rağmen hala ev dimdik ayakta. Şenoba beldesinde bulunan ev görenleri hayretler içinde bırakıyor. 67 yaşındaki Halil Bulut isimli bir vatandaş yıllardır taş eve gözü gibi baktıklarını söyledi. Bulut, "Tarihi eser gibi ev 200 yıldan fazladır ayakta duruyor. Hilal'de yaşayan bir aile buraya taşınmıştı. Burada bir ev yapmış o günden sonra 150 aile ferdine ev oldu. Bunu gördükçe çok etkilendim. Her gün gelip bakıyorum'' dedi.