İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

2020 yılı KÖYDES çalışmaları devam ediyor

Şırnak’ın Uludere Kaymakamı Ahmet Solmaz, Köylerin Altyapısının Desteklenmesi (KÖYDES) projesi kapsamında çalışmaların aralıksız bir şekilde sürdüğünü söyledi.

Şırnak'ın Uludere Kaymakamı Ahmet Solmaz, Köylerin Altyapısının Desteklenmesi (KÖYDES) projesi kapsamında çalışmaların aralıksız bir şekilde sürdüğünü söyledi.


Uludere Kaymakamı Ahmet Solmaz, KÖYDES projesi kapsamında Bağlı, Bağlıca, Ortabağ, İnceler ve İşıkveren ko¨ylerinde betonarme yol taş duvar çalışmalarının bitirildiğini dile getirdi. KÖYDES projelerinin köylere hayat verdiğini ve köylülerin yaşam standartlarını yükselttiğini ifade eden Kaymakam Solmaz, ''KÖYDES projesi kapsamında köylerimizin ihtiyacı olan hizmetlerin ifasına yönelik çalışmalara etkin ve verimli şekilde devam ediyoruz” dedi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.