2230 rakımlı Tanin Tanin Geçidi'nde kar 1 metreyi buldu, yollar temizlendi

Şırnak'ın Uludere ilçesi Uzungeçit beldesine giden ve Beytüşşebap'a alternatif kısa yol güzergahı olarak da kullanılan Tanin Tanin Geçidi yolları açıldı.

Kar yağışları etkisini sürdürüyor. Uludere ilçesi ile Uzungeçit beldesi arasında bulunan 2230 rakımlı Tanin Tanin Geçidi ulaşıma kapandı. 1 Metreyi bulan karlı yollar, Karayolları 9. Bölge 95. Şefliği karla mücadele ekipleri tarafından açıldı. Kar küreme ve kepçelerle açılan yol, drone ile görüntülendi.

Güzergahı kullanan vatandaş Barış Bilen, yaklaşık bir metre kar olduğunu ve kardan dolayı yolların bir haftadır kapalı olduğunu öne sürdü. Bilen, kar yağışının ara ara devam ettiğini ve karayolları ekiplerinin yolu temizleyip açtığını ifade etti.