23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Şırnak'ta coşkuyla kutlandı

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Şırnak'ta büyük bir coşkuyla kutlandı.

Şırnak Valilik bahçesinde Atatürk Anıtı'na çelenk konulması ile başlayan törende İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Vali Aktaş makamını 8. sınıf öğrencisine devretti. Vali Aktaş 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri kapsamında görevini sembolik olarak TOKİ Ortaokulu 8. sınıf öğrencisi İrem Berfin Dündar'a devretti. Kısa süreliğine Şırnak Valiliği makamını devralan küçük Vali, Şırnak'ın ulaşım, sağlık alanında sorunlarının çözüleceğini söyledi.

Belediye Başkan Vekili Ferit Batmaz ile telefonda görüşen Küçük Vali İrem Berfin Dündar'a, çocukların sosyalleşmesi için her mahalleye park yapılmasını ve parkların düzenli bir şekilde bakım yapılmasını istedi. Vali Aktaş Küçük Vali İrem Berfin Dündar'a çeşitli hediyeler verdi.

Daha sonra Şırnak İl Gençlik ve Spor Müdürlüğü Kapalı Spor Salonunda devam eden programa, Şırnak Valisi Mehmet Aktaş, Şırnak Belediye Başkan Vekili Ferit Batmaz, 23. Piyade Tümen Komutanı Tuğgeneral Halil Soysal, kurum müdürleri, veliler ve öğrenciler katıldı. Şırnak İl Gençlik ve Spor Müdürlüğü Kapalı Spor Salonundaki program çeşitli okullar tarafından organize edilen şiir, halk oyunları, koro gibi etkinliklerle devam etti. Şiir, kompozisyon ve resim yarışmasında dereceye giren öğrencilere ödüllerinin Vali Mehmet Aktaş, 23. Piyade Tümen Komutanı Tuğgeneral Halil Soysal ve Belediye Başkan vekili Ferit Batmaz tarafından verilmesiyle program sona erdi.