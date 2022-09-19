28 kilo 542 gram kubar esrar 'Yüzey' ve 'Siklet'in burnundan kaçmadı

Şırnak'ta bir aracın gizli bölmesinde narkotik detektör köpeği “Yüzey" ve "Siklet” 28 kilo 542 gram kubar esrarı buldu. Jandarma ekipleri olayla ilgili 2 kişiyi gözaltına aldı.

Şırnak İl Jandarma Komutanlığı, Merkez İlçe Jandarma Komutanlığı ve KOM Şube Müdürlüğü ekipleri, Şırnak'ta terörün finans kaynaklarından olan kaçakçılık ve uyuşturucu ile mücadele çerçevesinde yapılan uygulamada, şüphe üzerine durdurulan araçta arama yapıldı. Güvenlik görevlileri aramada esrarı bulamadı. Bunun üzerine hassas burunlu narkotik detektör köpeği “Yüzey ve Siklet” devreye girdi. Eğitimli köpekler, aracın gizli bölümünde tepki verdi. Köpeğin tepki verdiği yer açıldığında 28 kilo 542 gram kubar esrarı ele geçirildi.

Ele geçirilen uyuşturucu maddeye el konulurken, olayla ilgili 2 kişi gözaltına alındı.