Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde 3 çocuğu ve 2 kardeşi şehit olan Hatice Acer, yılın kadını seçildi.

Beytüşşebap Kaymakamlığı ve belediye tarafından etkinlik düzenlendi. Beytüşşebap Çok Programlı Anadolu Lisesi'nde düzenlenen etkinliğe Beytüşşebap Kaymakamı İsmail Pendik ve Belediye Başkanı Habip Aşan ile çok sayıda kadın katıldı. Programda, 2007 yılında terör örgütü PKK mensuplarınca Beşağaç köyünde içme suyu hattında çalışan köylülerin üzerine açılan ateş sonucu 12 kişinin şehit olduğu saldırıda 3 çocuğu ve 2 kardeşini kaybeden Hatice Acer yılın kadını seçildi. Programda Acer'in hayat hikayesi katılımcılara izletilirken, salonda duygu dolu anlar yaşandı.

Kaymakamlık tarafından hazırlanan videoyu izleyen Hatice Acer de gözyaşlarına hakim olamadı. Programda konuşan Acer, “Eskisi gibi yaylalarımıza çıkmak istiyoruz, bu zulüm son bulsun. Yeter artık 5 şehidim var, kaymakamımıza çok teşekkür ederim. Bugün bizleri yalnız bırakmadığınız için çok teşekkür ederim” dedi.

Programda yılın kadını seçilen Acer'e plaketi Beytüşşebap Kaymakamı İsmail Pendik ve Belediye Başkanı Habip Aşan tarafından verildi.