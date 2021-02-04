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3. Lig: Cizrespor: 0 - Çatalcaspor: 1

Misli.

com 3. Lig 3. Grup takımlarından Cizrespor, Çatalcaspor'u ağırladı. Mücadeleyi konuk takım Çatalcaspor 1-0 kazandı.


Cizre Hamit Özalp Stadyumu'nda oynanan müsabakada deplasmanda Cizrespor ile karşılaşan Çatalcaspor müsabakanın 87. dakikasında Ali Zorlu'nun ceza sahası dışından attığı golle sahadan 1-0 galip ayrıldı. Çatalcaspor zorlu Cizre deplasmanından üç puan alarak puanını 32'ye yükseltirken, Cizrespor ise 13 puanla 15. sırada yer aldı.



Stad:Hamit Özalp


Hakemler: Oğuzhan Çakır, Burak Celep, Mücahit Şentürk


Cizrespor: Alp Arda, Emre Şahin (Ahmet Güney dk. 81 ?), Hakan Doğan (Furkan Özdemir dk. 62),Oğulcan Enes Demiroğlu (Süleyman Özdemir dk. 81 ?), Hasan Üstübücü (Enver Erşahin dk. 62), Burak Koçer, Emrah Çalışlar, Ahmet Demir, Samed Kartal (Serhat Bütün dk. 46), Burak Yılmaz


Çatalcaspor: Özgün Ali Köklü, Ali Zorlu, Burhanettin Çakırefe, Fatih Kara, Burak Yamaç, Fırat Sezer, Kadir Örentepe, Yasin Hatipoğlu (Hakan Arslantürk dk. 69), Armağan Özer, Önder Akdağ (Cem Şahin dk. 41), Yusuf Atasoy (Muhammet Yılmaz dk. 80)


Gol: Ali Zorlu (dk. 87) (Çatalcaspor)


Sarı Kartlar: Ekrem Sütçü, Hakan Doğan, Oğulcan Enes Demiroğlu, Burak Koçer (Cizrespor), Fatih Kara (Çatalcaspor)

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