7 hastane dolaştı, Şırnak'ta şifayı buldu

Doğuştan idrar yolları ikiye ayrılmış ve içinde de bir santimetre taş olduğu için 7 farklı hastaneye giden ve sonuç alamayan 34 yaşındaki hasta, Şırnak'ta iki günde sağlığına kavuştu.

Şırnak'ın Cizre ilçesinde ikamet eden 2 çocuk annesi Kudret Oruç, 1 yıldır devam eden yan ağrılar nedeniyle 7 ayrı hastaneye başvurdu. Mersin'de başvurduğu hastanede yapılan ameliyat sonucu başarısız çıkınca Şırnak Devlet Hastanesine geldi. Ağrıları artan Oruç, Şırnak Devlet Hastanesi Üroloji Uzmanı Op. Dr. Engin Denizhan Demirkıran'a başvurdu. Üroloji Uzmanı Op. Dr. Engin Denizhan Demirkıran tarafından kapalı yöntem ile tedavi edilerek iyileşen Oruç, 2 günde sağlığına kavuşarak taburcu edildi. Üroloji Uzmanı Op. Dr. Engin Denizhan Demirkıran, “Yine özellikli bir ameliyat ve her klinikte yapılmayan bir ameliyat bize nasip oldu. Her klinikte yapılmayan ve yapmaktan çekindiği bir ameliyatı hastanemizde gerçekleştirmiş olmanın gururunu yaşıyorum. Bugün hastamız bize yaklaşık 1 yıl kadardır devam eden böbrek ağrıları ile yan taraf ağrıları ile başvurdu. Hastamız bize başvurduğunda yakın bir zaman önce bir ameliyat yapılmıştı. Mersin'de bu hastamız değerlendirilmiş, ameliyat yapılmış ancak taşına ulaşılamamıştır. Daha sonra Mersin'de farklı hastaneleri yönlendirilmiş. Hastanelerde riskleri olduğu için, daha doğrusu hastanın böbreğinde bir anormali olduğu için doğuştan gelen bir farklılık olduğu için ameliyatını yapılamayacağı, bunun zor olduğu kendisine iletilmiştir. Üniversite hastanesi ise çok uzun gün süre verilmiş. Bazen hekim arkadaşlarımız bu ameliyatın Diyarbakır Batman Mardin gibi hastanelerde yapılmasının zor olduğunu söylemiş. Hastamız sonrasında bize geldi. İVP (İntravenöz pyelografi) adını verdiğimiz kontrast madde verilerek ilaçlı bir filmle hastamızın sol taraftaki böbreğinde çift toplayıcı sistem anomalisi olduğunu gördük. Yani doğuştan hastanın idrar yolları ikiye ayrılmış bir şekilde böbreğin idrar torbasına doğru geliyor. Aslında ilk ameliyatını dış merkezde Mersin'de başarısız geçme ihtimali büyük ihtimalle bundan kaynaklanıyor. Bu sebeple başarısız olduğunu düşünüyoruz. Çünkü iki ayrı kanalın hangisinde taşın olduğunu değerlendirmek ve buna göre ameliyatı yapmak daha zor bir ameliyat oluyor. Biz burada gerekli görüntülemeleri yaptıktan sonra hastanın üst kısmında açılan kanalında taşın olduğunu gördük. Ameliyatını planladık ve tam kapalı ameliyat ile hiç kesisi olmadan tamamen doğal idrar yolu kanalından girerek, bir santimetre boyutundaki taşını tek ameliyat ile dışarı çıkarmış olduk. Hem böbreğini hem de hastamızın sağlığını kurtarmış olduk. Hastamız sağlığına kavuştu. Ameliyattan henüz bir gün geçmesine rağmen hastamızı birazdan taburcu edeceğiz. Daha önce yine Şırnak devlet hastanesi şartlarında, prostat kanseri ameliyatını ilk defa yapmıştık. Çocuk hastalarında böbrek taşı ameliyatlarını gerçekleştirdik. Bir başka çocuk hastamızda laparoskopik pyeloplasti ameliyatını burada yapmak yine bize nasip olmuştu. Bu tür ameliyatlarda, ileri hastanelerde yapılması gerektiren ameliyatlarda burada yapmanın haklı gururunu yaşıyoruz” dedi.

Kudret Oruç ise ameliyatının güzel geçtiğini ve durumunun iyi olduğunu söyledi. Oruç, “Mersin'e gittim ameliyatın başarısız geçti. Riskli olduğunu söylediler. Beni üniversite hastanesine yönlendirdiler. Orada da 3 ay tedavi gördüm. Daha önce de 5 tane hastane gezdim bir sonuç alamadık. Bende en son devlet hastanesine başvurdum. Allah'a şükürler olsun Engin Denizhan Demirkıran hocamız benim hayatımı kurtardı. Böbreklerimde doğuştan anormal bir durum vardı ve taş vardı ve taş vardı. Doktor da bunu başarılı bir şekilde yapacağını söyledi. Dün ameliyat oldum. Doktoruma teşekkür ederim. Allah ondan razı olsun. Kim benim durumundaysa Allah onlara şifa versin” dedi.