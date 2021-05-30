7 yıl önce yapımına başlanan yol tamamlandı, muhtar açılışı Türk bayrağı ile kutladı

Şırnak'ın Uludere ilçesine bağlı Yemişli köyünde 7 yıl önce yapımına başlanan fakat eksik bırakılan, iş adamlarının desteği sayesinde tamamlanan Berivalyan Yayla yolu açıldı. Köy muhtarı yolun açılışını Türk bayrağıyla kutladı.

Uludere ilçesine bağlı Yemişli köyünde 7 yıl önce yapımına başlanan Berivalyan Yayla yolu bir türlü istenildiği gibi olmadı. Dar virajlar nedeni ile çok sayıda kazanın meydana geldiği yayla yolu, Şırnaklı iş adamları Kamil Kültür ve Feyzi Yılmaz'ın girişimleri sonucu düzenlendi. Şırnak Valiliği ve Uludere Kaymakamlığının da desteği ile tamamlanan yol vatandaşların kullanımına sunuldu.

Berivalyan Yayla yolunun açılışını Yemişli köyü muhtarı Mesut Yılmaz, bölgeye açtığı Türk bayrağı ile kutladı. Yemişli köyü muhtarı Mesut Yılmaz, "Yolumuzun yapılmasında emeği geçen herkese teşekkür ediyorum, Allah herkesten razı olsun. Yolumuz yapıldı, ben de Türk bayrağı açarak kutladım" dedi.