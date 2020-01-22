7 yıldır yaban hayvanlarını besliyor

Şırnak'ta 7 yıldır aldığı mama ve yemlerle yaban hayvanlarını besleyen Uludere İlçe Tarım ve Orman Müdürü Murat İnan halkın taktirini topluyor.

Uludere İlçe Tarım ve Orman Müdürü Veteriner Hekim Murat İnan, 7 yıldır maaşının bir bölümüyle yem ve mama alarak yaban hayvanlarını besliyor. Şırnak merkeze bağlı Balveren beldesi ile Bestler Dereler bölgesinde yaşayan sokak köpekleri, kedileri ve yaban havanlarının kış aylarında aç kalmamaları için düzenli olarak yem bırakan müdür takdirleri topluyor. Uludere'nin tüm belde ve köylerinde yaban hayvanlarına yönelik çalışma başlatan İnan, 7 yıldır hayvanların yem ve mamalarını karşıladığını söyledi. İnan, "Her gün buradan geçiyorum. Aracımda sürekli yem ve mama bulunuyor. Nerede bir hayvan görürsem yem bırakıyorum. Bu dünya sadece bizim değil, bu yüzden 7 yıldır kendi cebimden aldığım yem ve mamalarla köpek, kedi ve yaban hayvanlarını besliyorum. Bunu Allah rızası için yapıyorum, bir karşılık beklemeden" dedi.