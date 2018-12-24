İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

73 Şırnak Belediyespor'dan Başkan Bedirhanoğlu'na ziyaret

73 Şırnak Belediyespor’un, yönetici ve futbolcuları Belediye Başkanı Turan Bedirhanoğlu’na teşekkür ziyaretinde bulundu.

73 Şırnak Belediyespor'un, yönetici ve futbolcuları Belediye Başkanı Turan Bedirhanoğlu'na teşekkür ziyaretinde bulundu.


Bölgesel amatör liginde mücadele eden ve sezona iyi bir başlangıç yaparak son maçların sonunda lider olan 73 Şırnak Belediyespor futbol takımın yönetici ve futbolcuları, Belediye Başkanı Turan Bedirhanoğlu'nu makamında ziyaret ederek, takıma desteklerinden dolayı teşekkür etti. Yönetici ve futbolcuları makamında ağırlayan Bedirhanoğlu, ziyaretlerinden dolayı takıma teşekkür ederken, ligde yakaladıkları başarılı sonuçlardan dolayı yönetici ve futbolcuları tebrik etti. Ziyarette sporun önemine de değinen Bedirhanoğlu, “Şırnak'ta her anlamda güzel işlerin başarıldığı bir dönem geçiriyoruz. Yakalanan bu başarı ivmesinin devam etmesi için büyük gayretler sarf ediyoruz. Bununla birlikte, verilen emeklerin sonucunda güzel şeylerin başarılması bizi mutlu ettiği gibi, yaptığımız işleri daha büyük bir aşkla yapmamıza vesile oluyor” dedi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.