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Aç kalan domuz sürüsü arı kovanlarına dadandı

Şırnak’ın Beytüşşebap ilçesinde aç kalan domuz sürüsü bal arılarının bulunduğu bölgeye dadandı.

Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde aç kalan domuz sürüsü bal arılarının bulunduğu bölgeye dadandı.


Beytüşşebap ilçesi İkinci Köprü mekiinde bal arı kovanlarının bulunduğu yol kenarını tarla ekip biçer gibi kazan yaban domuzları aç kaldıkları için gece gündüz yiyecek arayışına giriyor. İlçenin bir çok bölgesinde çimlik alanları kazarak yiyecek bir şeyler arayan sürü, bal arı kovanlarının önlerini kazmaya başladı.

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