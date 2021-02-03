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Aç kalan keklik sürüsü Habur Çayı'na indi

Şırnak’ın Beytüşşebap ilçesinde etkisini gösteren dondurucu soğuklar en çok yaban hayvanlarını etkiledi.

Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde etkisini gösteren dondurucu soğuklar en çok yaban hayvanlarını etkiledi. Dağlarda aç kalan keklik sürüsü yiyecek bir şeyler bulamayınca Habur Çayı'na inip yiyecek aradı.


Beytüşşebap'ta yoğun kar yağışı nedeni ile dağlar beyaza büründü. Yaban hayvanları kar yağışı nedeni ile yiyecek bulamayınca köylere inmeye başladı. Yüzlerce keklik, Hisarkapı köyündeki Habur Çayı kenarına inerek yiyecek arayışına girdi. Araçların sesinden korkan keklikler, uzun süre beslendikten sonra tekrar sürü halinde dağa doğru uçtu.


Hasan Uysal, Yaban Hayvanları Derneği bünyesinde haftada bir kere doğaya yem bıraktıklarını fakat bunun yetersiz kaldığını belirterek, "Kato Rafting ve Doğa Sporları Kulübü Derneği üyesiyim. Her hafta artık yemek ve ekmekleri toplayıp belirli bölgelere bırakıyoruz. Beytüşşebap dağlarında binlerce yaban hayvanı var ve bunların hepsi aç. Çünkü yiyecek bir şeyler bulamıyorlar. Bizler de gönüllü ekibimizle özellikle ormanlık alanlara yem ve mama bırakıyoruz. Bu keklikler için de bir çalışma başlatacağız. Doğamız yaban hayvanlarıyla güzel" dedi.

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