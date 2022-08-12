Adıyaman Besni Kaymakamı Nazlı Demir Cizre Kaymakamı olarak atandı

Şırnak'ın Cizre ilçesine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından imzalanan, 2022 yılı Mülki İdare Amirleri Atama Kararnamesiyle Adıyaman'ın Besni Kaymakamı Nazlı Demir, atandı.

Resmi Gazete'de yayımlanan 2022 yılı Mülki İdare Amirleri Atama Kararnamesiyle Cizre Kaymakamı Mehmet Tunç, Kayseri'nin Develi ilçesine atanırken, Adıyaman Besni Kaymakamı Nazlı Demir ise Cizre Kaymakamı olarak atandı. Nazlı Demir, 1986 tarihinde Yozgat'ın Sarıkaya ilçesinde doğdu. İlk ve orta öğrenimini Sarıkaya'da tamamladı. 2008 yılında Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi bölümünden mezun oldu. 2010 yılında Kaymakam Adaylığı sınavını kazanarak 99. Dönem Kırıkkale Kaymakam adayı olarak Mülki İdare Amirliği mesleğine başladı.