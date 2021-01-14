İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

AK Parti Şırnak Milletvekili Birlik, Cizre TSO Başkanı Sevinç ile bir araya geldi

AK Parti Şırnak Milletvekili Rizgin Birlik, Cizre Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Salih Sevinç ve Yönetim Kurulu üyeleri ile bir araya geldi.


TSO Yönetim Kurulu ve meclis üyelerinin de hazır bulunduğu ziyarette, ağırlıklı olarak bölge ekonomisi ile esnaf ve vatandaşların sorunları hakkında karşılıklı fikir alışverişinde bulunuldu. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren TSO Başkanı Sevinç, Birlik ve beraberindeki heyete teşekkür ederek, Cizre'nin sembolü olan İkiz Ejder ve İsmail-El Cezeri tablosunu hediye etti.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.