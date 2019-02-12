AK Parti Şırnak Milletvekili Birlik, gündemi değerlendirdi

ŞIRNAK (İHA) – Yaklaşan yerel seçimler öncesi seçim çalışmalarını sürdüren AK Parti Şırnak Milletvekili Rızgin Birlik, Cizre ilçesinde yaptığı konuşmada, "Kürtlük mayını eline alıp fakir fukaranın evinin yoluna, bahçesine ve sokağına döşemek değildir. Gençlerin ölümüne sebep olan insanlar ortaya çıkıp bu öldürdükleri gençlerin hesabını versinler" dedi.

Seçim çalışmaları kapsamında Cizre ilçesini ziyaret eden Birlik, burada gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Milletvekili olduğu günden beri bütün konuşmaları Kürtçe yaptığını belirten Birlik, kendilerinin hiçbir zaman Kürt kardeşlerinin ölmesini istemeyeceğini söyledi. Hiçbir annenin babanın yüreğinin yanmasını istemeyeceklerini kaydeden Birlik, “Kürtlük eline silah alıp barutla insan yakmak değildir. Kürtlük mayını eline alıp fakir fukaranın evinin yoluna, bahçesine ve sokağına döşemek değildir. Çünkü bu Kürtlük değildir. Bu sadece bu memlekete Kürtlere olan bir düşmanlıktır. Diğer kesimlerde kardeşlerimizdir ancak artık bu kötü yoldan vazgeçip dönmeleri lazım. Artık 15-16-18 yaşlarındaki gençlerimizi dağa göndermekten vazgeçsinler. Çünkü o gençler bizim baharımız o gençler bizim geleceğimizdir. Artık ellerini baharımız olan gençlerimizden çeksinler. Onlar bütün mitinglerinde ve konuşmalarında yeter artık diyorlar. Gerçekten de bizde onlara yeter artık diyoruz. Artık bu memleketin sahipsiz olmadığını ve bu memleketin bir sahibi olduğunu herkese anlatıp göstermemiz lazım. 2015-2016 yılında Cizre'de, Silopi'de, Şırnak'ta, İdil'de, Nusaybin'de, Yüksekova'da, Diyarbakır'da 2 bin gencimiz, çocuğumuz, insanımız öldü. Şimdi o gençlerin ölümüne sebep olan insanlar ortaya çıkıp bu öldürdükleri gençlerin hesabını versinler. Bu yaptıkları ile Kürtlük anlamında bizleri bir karış bile ileriye götürmediler. Tam tersine bizi 20-30 yıl daha geriye götürdüler. Yüz yıllardır Suriye'de yaşayan ve kimliği olmayan, hakkı hukuku olmayan kişiler Suriye'den Cudi Dağı'na gelip biz Türkiye'deki Kürdistan'ı kuracağız diyorlar. Bende onlara diyorum ilk önce sizin gidin Suriye'deki Kürdistan'ı kurun. Siz eğer orada kurarsanız zaten bizim Türkiye'deki Kürdistan zaten kurulmuş. Çünkü buradaki bir Kürt milletvekili, kaymakam, Bakan, vali, rektör, mühendis, hakim ve savcı oluyor. Çünkü benim toprağım benim elimde başkalarının elinde değil” diye konuştu.

“Türkiye Cumhuriyeti Kürtlerin yegane devletidir”

AK Parti Şırnak İl Başkanı Halil İbrahim Erkan ise, hizmetin en güzelinin insanının yaşamına yapılan hizmet olduğunu söyledi. Kürtlerin asla bir devlet arayışının olmadığını, Türkiye Cumhuriyeti'nin Kürtlerin yegane devleti olduğunu aktaran Erkan, şunları söyledi:

“Bütün bu bölge üzerinde o kadar büyük bir kirli oyun oynandı ki ve bu oyunlar oynanırken bizim hemşerilerimiz hizmetten mahrum kaldı. Caddelerimiz, sokaklarımız çöpten dolarken hiç kimse buna itiraz etmedi. Biz ise her defasında şunu söylüyoruz, hizmetin en güzeli insanının yaşamına yapılan hizmettir. Hizmetin en güzeli gençlerin geleceğine yapılan hizmettir. Hizmetlerin en güzeli genç kızlarımızın istikbaline bir taşta olsa bizim koymamızdır. Türkiye'de Kürtler parlamenterdir, Kürtler bu ülkede akademisyendir, mühendistir, avukattır, rektördür. Kürtler bu ülkenin en ayrılmaz parçası ve Türkiye Cumhuriyeti'nin en asli unsurudur. Kürtlerin asla bir devlet arayışı yoktur. Türkiye Cumhuriyeti Kürtlerin yegane devletidir ve böylece kalacaktır.”