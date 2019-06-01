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AKES'ten Silopi Gençlik Merkezi öğrencilerine iftar

Anadolu Kültür Eğitim Spor Yardımlaşma Derneği Şırnak İl Başkanlığı, Silopi Gençlik Merkezi öğrencilerine iftar verdi.


AKES-DER Şırnak İl Başkanlığı, Silopi'de Gençlik Merkezi öğrencilerine yönelik iftar programı düzenledi. Gençlik Merkezinin bahçesinde verilen iftar yemeğine, İlçe Milli Eğitim Müdürü Bülent Dayanan, Gençlik Merkezinde yönetici, öğrenci ile öğretmen ve vatandaşlar katıldı.


AKES DER Şırnak İl Başkanı Nizar Ökten, sanatla hemhal olan Gençlik Merkezi öğrencileriyle bir araya gelip muhabbet etmek için iftar programı gerçekleştirdiklerini söyledi.


Ökten, dernek olarak sanat ve sporla uğraşan gençlerin her zaman yanlarında olduklarını belirterek, programa katılanlara teşekkür etti.

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