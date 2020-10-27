Almanya ve Fransa'da Müslümanlara yapılan saygısızlığa tepki

Diyanet-Sen Şırnak Şube Başkanı Başkanı Süleyman Çanga, Almanya'ın Berlin kentinin en büyük camisi olan Mevlana Camisi'ne polisin botları ile yaptığı baskını kınayarak Alman hükümetinin Müslümanlardan özür dilemesini istedi.

Sendika binasında açıklamalarda bulunan Başkan Çanga, Mevlana Camisi'nin Berlin'deki en eski ve merkezi bir cami olduğunu hatırlatarak "Mevlana Camisi'ne polis tarafından botlarla yapılan baskını şiddetle kınıyorum. Müslümanların kutsalına, inançlarına yapılan bu saygısızlığı hiçbir Müslüman'ın kabul etmesi beklenemez. Polislerin baskın sırasında cami içinde botlarıyla dolaşmaları ve camiyi kirletmeleri hiçbir şekilde mazur görülemez. Her fırsatta ifade ve inanç özgürlüğüne saygı konusunda ahkam kesenlerin sıra Müslümanların inancına gelince nasıl ikiyüzlü bir tavır sergilediklerini bu olaylar açıkça gözler önüne sermektedir. Almanya'da 5 milyon civarında Müslüman yaşıyor. Bu baskın Almanya'da yaşayan Müslüman toplumuna reva görülen ön yargılı, ayrımcı ve dışlayıcı tavrın bir tezahürüdür. Yıllardır emekleriyle alın terleriyle ülke ekonomisine katkı sunan ve çoğunluğunu Türklerin oluşturduğu Müslüman toplumun Almanya'nın bir parçası olduğu gerçeğini artık Alman makamlarının da görmesinin vakti geldi de geçiyor" dedi.

Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un son zamanlarda İslam'a ve Müslümanlara yönelik izlediği provokatif siyasetin kabul edilemez bir tutum olduğunu belirten Çanga, "Müslümanlara yönelik yaptığı saldırgan, ırkçı ve ayrımcı açıklamalar akıl ve izandan uzak açıklamalardır. Macron'un sevgili peygamberimiz Muhammed Mustafa'ya (sav) hakaret içeren karikatürleri devlet binalarına ışıkla yansıtılmasını emretmesi, Müslümanlara karşı kin, nefret ve düşmanlığı devlet kademelerine taşıması yanında büyük bir provokasyonla da karşı karşıya olduğumuzu göstermektedir. Müslümanlar olarak peygamber efendimizin getirdiği rahmet ve adaleti önceleyerek Müslüman'ca bir duruş sergilemeliyiz. Aklıselim tüm batı siyasetçilerinden ve makamlarından Macron'un bu çirkin nefret ve düşmanlık siyasetine dur demelerini bekliyoruz" diye konuştu.