Anadolu Güvenlik Korucuları ve Şehit Aileleri Konfederasyonundan Zeydan Karalar'a tepki

Anadolu Güvenlik Korucuları ve Şehit Aileleri Konfederasyonu Genel Başkanı Ziya Sözen, Millet İttifakı'nın CHP'den Adana Büyükşehir Belediye Başkan adayı olan Zeydan Karalar'a şehit eşine hakaret ettiği gerekçesiyle tepki gösterdi.

Sözen, Millet İttifakı'nın CHP'den Adana Büyükşehir Belediye Başkan adayı olan Zeydan Karalar'ın şehit eşine sözlerini kınayarak, “CHP mensupları, milletvekilleri, belediye başkanları her gün yeni bir skandala imza atıyor. Dün Adana'da şehit ailelerimizi yemeğe davet eden Millet İttifakı'nın CHP'li Adana Büyükşehir Belediye Başkan adayı Zeydan Karalar burada CHP'yi HDP ve PKK ile ittifak yaptığı için eleştiren şehidimizin eşini salondaki kişilere yuhalatmış, ‘bunlar zaten provokatör' deyip şehidimizin eşine hakaret etmiştir. CHP'li adayı ve o salonda şehidimizin eşini yuhalayanları bu tutumlarından dolayı kınıyorum, lanetliyorum. Görevi, makamı, yetkisi ne olursa olsun hiç kimse bu vatan için bedel ödemiş şehidimizin ailelerine, onların geride bıraktığı emanetlerine hakaret etme hakkına ve haddine sahip değildir. Böyle tutum içinde bulunanlara vatanını, bayrağını seven, aziz şehitlerine sahip çıkan milletimiz en sert cevabı verecektir. Şehidimizin eşi her şehit eşinin göstermesi gereken tepkiyi göstermiştir. CHP'li aday provokatör arıyorsa PKK ile, FETÖ ile, PKK'nın siyasi uzantıları ile kol kola yürüyen, onlarla ortaklık yapan, terörist cenazelerine katılan CHP'liler içinde arasın. Orada aradığı provokatörleri fazlasıyla bulacaktır” dedi.

“CHP'li bazı vekiller ve yöneticiler PKK sevicisi gibi davranıyor”

CHP'li bazı vekiller ve bazı yöneticilerin PKK sevicisi gibi davrandığını belirten Sözen, şöyle devam etti:

“Teröristlerin cenazesine katılma küstahlığını, PKK'nın siyasi uzantısı olan HDP'lilerle kol kola yürüme küstahlığını, 'PKK'lının cenazesine katılmak insani bir tutumdur' deme gafletinde bulunma küstahlığını, PKK'nın korkulu rüyası İHA ve SİHA'lara tepki gösterme gafletinde bulunma küstahlığını, şehit ailelerimize hakaret etme, FETÖ'ye destek verme, 15 Temmuz darbesine tiyatro deme gafletinde bulunma küstahlığını, Türkiye Rusya ile savaşırsa Rusya'yı tutarım deme alçaklığını, PKK'dan, FETÖ'den hakkında işlem yapılmış kişileri parti listesinden aday gösterme hadsizliğini göstermektedirler. Sonra da bunların hiçbiri olmamış gibi kalkıp şehit ailelerini yemeklere davet ediyorlar. Bunları yapan CHP'ye karşı şehit ailelerimiz, gazilerimiz asla sessiz kalamazlar. Bundan sonra CHP'li yöneticileri gördüğümüz her yerde demokratik yollarla tepkimizi en sert şekilde dile getireceğiz. CHP'liler ya partinin kurucu değerlerine sadık kalıp PKK ile FETÖ ile, diğer illegal örgütlerle, HDP ile aralarına mesafe koyacak, şimdiye kadar işlediği hatalardan dolayı şehit ailelerimizden özür dileyecek ya da bundan sonra her ortamda biz şehit ailelerinin ve gazilerin tepkisine maruz kalacaklardır. Kimse bizim bu alçaklıklar ve hainlikler karşısında sessiz kalmamızı beklemesin. Şehit aileleri bu bağlamda asla tarafsız değildir. Bizim tarafımız nettir. Bizim tarafımız devletimizin, milletimizin, bayrağınızın, vatanımızın tarafıdır. Bizim tarafımız şehitlerimizin uğruna canlarını feda ettikleri milli ve manevi değerlere sahip çıkanların tarafıdır. Şehit ailelerimizden ve gazilerimizden beklentimiz CHP kendine çeki düzen vermedikçe, PKK'lılar ve onların siyasi uzantılarıyla aralarına mesafe koymadıkça hiçbir CHP etkinliğine, davetine katılmamalarıdır. Dün Adana'da şehidimizin eşine hakaret edilirken sessiz kalan ve salonu terk etmeyen şehit ailelerimiz ve gazilerimiz yanlış yapmışlardır. Bu tür ortamlarda şehit ailelerimiz ve gazilerimiz birbirlerine sahip çıkmalıdırlar. Orada tepki gösteren şehidimizin eşinin tepkisi asla bireysel bir tepki değildir. O şehidimizin eşi şehit ailelerimizin, gazilerimizin, vatanını, bayrağını, devletini ve milletini seven halkımızın duygularına tercüman olmuştur. Şehitlerimizin, gazilerimizin aziz hatıralarına sahip çıkmıştır. Şehidimizin eşine bu küstahlığı gösteren CHP'nin Adana Büyükşehir Belediye Başkan adayına vatanını, milletini, devletini ve bayrağını seven, şehit ailelerine ve gazisine her zaman sahip çıkan Adana halkı en güzel cevabı 31 Mart günü sandıkta verecektir. Şehidimizin eşine hakaret etmenin cezasını en ağır şekilde ödetecektir. Şimdiye kadar olduğu gibi bundan sonra da şehit ailelerimize, gazilerimize hakaret eden, vatanımıza, devletimize, milletimize ve bayrağımıza dil uzatan kim olursa olsun karşısında bizleri bulacaktır.”