Anmal, Habur'da sağlık çalışanlarını ziyaret etti

Sağlık-Sen Şırnak Şube Başkan Vekili Sabğatullah Anmal Silopi ilçe Sağlık Müdürlüğü temsilcisi Hasan Ökten ve Başkan Yardımcısı Selman Pusat ile birlikte Silopi 112 Acil Sağlık Hizmetlerindeki sağlık çalışanları ziyaret edilerek acil sağlık hizmetlerinin daha iyi hizmet verilmesi ve acil sağlık hizmetlerinde çalışan sağlıkçıların mutlu ve huzurlu çalışma ortamlarında çalışma imkanları ile ilgili talepler yerinde değerlendirilerek çözüm önerileri üzerinde istişare edilme imkanı bulunuldu.

Sağlık-Sen Şırnak Şube Başkan Vekili Sabğatullah Anmal, acil sağlık hizmetlerinde çalışanların genelde çevre illere yapılan aşırı sevk yoğunluğundan şikayet edildiği belirterek, “Bir de hastanelerdeki 112 acil sağlık hizmetleri birimlerin yaşanılabilir ve dinlenebilir birimlerin olmayışından ötürü yoğun şikayetler olduğuna şahitlik ettiklerini ifade ederek 112 komutaya bağlı sağlık hizmetleri birimlerin hastanelere göre yaşam kalitelerin iyi olduğu gördük. Hastane birimlerinde bu yaşam standartlara yükseltilmesi gerektiğine inanıyoruz" dedi.

Şırnak'tan çevre illere yaşanan yoğun sevklerinde ana nedenlerden birisi genelde kalp hastalıklarında kaynaklandığını belirten Anmal, “Biz Sağlık-Sen olarak bundan birkaç yıl önce ilgili yetkililer ve yöneticilerimizin de içinde bulunduğu bazı komisyon raporlara istinaden bölgede anjiyo merkezinin kurulması gerektiğini, buna yönelik hazırlanan raporlar nedeniyle 2018 yılı son aylarında daha önce hazırlanan raporlara istinaden Sağlık Bakanlığı tarafından bölgede anjiyo merkezi kurulması kararlaştırıldı Şırnak Devlet Hastanesi bünyesinde kurulacak merkezin bölgemizdeki yaşanan aşırı sevklerin önüne geçileceğine inanıyor ve en kısa sürede faaliyete geçmesini temenni ediyoruz" diye konuştu,

Sağlık-Sen yöneticileri olarak bölgede görev yapan sağlıkçıların yanında ve her türlü haklı taleplerin takipçisi olacaklarını ifade eden Anmal, “Her türlü zor şartlar altında canları pahasına hayat kurtarmaya çalışan sağlık çalışanlarını kutladıkları ve tebrik ettiklerini belirterek, bizler sağlık-sen ailesi olarak her ne şekilde olursa olsun her türlü şartlarda 7/24 hafta sonu mesaileri gözetmeksizin çalışan Acil Sağlık Hizmetleri çalışanlarımızın yanındayız ve onlarla birlikte büyük bir aileyiz” ifadelerinde bulundu.