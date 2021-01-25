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Annesiz kalan 12 yavru köpek koruma altına alındı

Şırnak’ın Uludere ilçesine bağlı Şenoba beldesinde, anneleri doğumdan sonra ölen 12 yavru köpek, koruma altına alındı.

Şırnak'ın Uludere ilçesine bağlı Şenoba beldesinde, anneleri doğumdan sonra ölen 12 yavru köpek, koruma altına alındı.


Şenoba beldesinde 2 gün önce anneleri ölen 12 yavru köpeği gören Ahmet Çubuk isimli vatandaş, hayvanları evine götürdü. Yavru köpekleri besleyen Çubuk, daha sonra durumu mahalle muhtarına iletti. Muhtarın durumu Kaymakam Ahmet Solmaz'a iletmesinin ardından Kaymakam Solmaz ve İlçe Tarım ve Orman Müdürü Murat İnan hayvanları ziyaret etti. Köpekler, Şenoba Belde Belediyesinin yaptırdığı kulübeye alınırken kulübeye mama ve bırakılarak hayvanlar koruma altına alındı.


Kaymakam Solmaz, yavru köpeklerin bakımını takip edeceklerini, görevlendirilen arkadaşların getirilen mamaları düzenli olarak hayvanlara verip bakımını yapacağını söyledi.

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