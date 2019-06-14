İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Antalya plajı değil Şırnak taşları

ŞIRNAK (İHA) – Şırnak’ın Beytüşşebap ilçesinde çocuklar, sıcakların başlaması ile birlikte kendilerini buz gibi sulara bıraktı.

ŞIRNAK (İHA) – Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde çocuklar, sıcakların başlaması ile birlikte kendilerini buz gibi sulara bıraktı. Büyük bir bölümü dağlık alandan oluşan ilçede çocuklar, kum yerine taşlara uzanıp güneşlendi.


Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde çocuklar, havaların ısınmasıyla beraber dere yataklarında yüzmenin keyfini çıkarıyor. Buz gibi sularda küçük havuzlar yapıp gün boyu yüzen çocuklar, öğlen saatlerinde derelere akın ediyor.


Güneşlenmek için taşları kullanan yaşları 9 ile 13 arasında değişen bir grup çocuk ilçeye bağlı Başaran köyü yaylasındaki alana gelip gün boyu yüzmenin tadını çıkarıyor. Volkan Gökçe isimli çocuk, buz gibi suda yüzmek isteyenleri köylerine davet etti. Volkan Gökçe, “Öğlen saatlerinde buraya gelip yüzüyoruz. Çok güzel, biraz soğuk ama taşlara yaslanarak ısındıktan sonra güneşleniyoruz. Her zaman buradayız. Herkesi buraya davet ediyorum” dedi.


Nesim Gökçe isimli çocuk ise, havuz yapmanın günlerce sürdüğünü belirtti. Nesim Gükçe, “Burası çok temiz bir yer, Antalya sahili gibi değil ama olsun burası da bizim Antalya'mız” diye konuştu.


Berrak suda yüzmeye çalışan çocuklar yetkililere çağrıda bulunarak köylerine bir havuz yapılmasını istedi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.