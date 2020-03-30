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Arabanın çarpıp yaraladığı köpeği tedavi ettirdiler

Şırnak’ın Uludere ilçesinde duyarlı vatandaşlar, arabanın çarpıp yaraladığı köpeği veterinere götürerek tedavi ettirdi.

Şırnak'ın Uludere ilçesinde duyarlı vatandaşlar, arabanın çarpıp yaraladığı köpeği veterinere götürerek tedavi ettirdi.


Uludere'de yolun karşı tarafına geçen köpeğe seyir halindeki bir araç çarptı. Çarpmanın etkisi karnından yaralanan köpeğin yerde çırpındığını gören çevredeki vatandaşlar yaralı hayvanın tedavi edilmesi için veterinere götürdü.


Köpeğin karnından yaralandığını gören Veteriner hekim, hayvanı tedavi etti. Köpeğin iyileştikten sonra doğal ortamına bırakılacağı kaydedildi.

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