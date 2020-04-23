İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Aşırı yağışlar nedeniyle Habur çayı taştı...Çay kenarındaki tarla ve ahırlar sular altında kaldı

Şırnak’ta aşırı yağışlar sonucu bir ilçenin yolu ulaşıma kapandı.

Şırnak'ta aşırı yağışlar sonucu bir ilçenin yolu ulaşıma kapandı. onlarca ahır sular altında kaldı vatandaşlar hayvanlarını zor kurtardı.


Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde iki gündür etkili olan sağanak yağış sonucu ilçede bulunan Habur çayının coşmasına neden oldu. Debisi yükselen çay ilçeye bağlı Ayvalık köyünde yolu kapattı. Dere kenarında bulunan onlarca tarla ve ahır sular altında kaldı. Vatandaşlar hayvanlarını zor kurtardı. Ayvalık karakol komutanlığına bağlı ekipler ilçeye gitmekte olan sürücüleri güvenli bölgede bekletirken yolun açılmacı için suların durulması bekleniyor. İlçeye bağlı Başaran köyünde onlarca bahçe sular altında kaldı. Mehdi Yüce adında bir vatandaş her yıl bu vakitlerde taşkınların yaşandığını söyledi. ‘'yıllardır bölgede böyle oluyor. Yağış olunca habur çayı debisi yükseliyor. Bahçemiz sular altında kaldı. duvar yapılacak deniyor ama kaç yıldır duvar yapılamadı. ‘'dedi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.