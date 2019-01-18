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Askere giden gazeteciye veda yemeği

Şırnak’ın Silopi İlçe Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Sezer Işıktaş, vatani görevini yapmak üzere askere gidecek olan basın mensubu Muhammed Aliağaoğlu ve ilçedeki diğer gazetecilerle yemekte buluştu.

Şırnak'ın Silopi İlçe Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Sezer Işıktaş, vatani görevini yapmak üzere askere gidecek olan basın mensubu Muhammed Aliağaoğlu ve ilçedeki diğer gazetecilerle yemekte buluştu.


Öğle yemeğinde gazetecilerle bir araya gelen Kaymakam Sezer Işıktaş bu vatana hizmetin kutsal bir görev olduğunu belirterek, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla da yoğunluktan dolayı bir araya gelemediklerini, veda yemeğinin vesile olduğunu belirterek, başarılar dileklerinde bulundu. Yemek sonrası basın mensupları ilçedeki talepleri Kaymakam Işıktaş'a iletti. Yaklaşık 2 saat süren program toplu çekilen fotoğraf ile son buldu.

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