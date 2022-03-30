ASKOM toplantısı Şırnak'ta yapıldı

Bölge Acil Sağlık Hizmetleri Koordinasyon Komisyonu (ASKOM) toplantısı Şırnak'ta bir otelin konferans salonunda yapıldı.

Şırnak Sağlık Müdürlüğü ev sahipliğinde gerçekleşen toplantıya, Şırnak İl Sağlık Müdürü Osman Özdemir, Diyarbakır, Mardin, Batman, Siirt İl Sağlık Müdürleri, acil sağlık hizmeti veren tüm kamu, özel ve üniversite hastanelerinin ASKOM sorumluları katıldı. Programda açılış konuşmasını yapan Şırnak İl Sağlık Müdürü Osman Özdemir, “Ülkemizde aktif görevdeyken korona virüsten vefat eden sağlık çalışanlarımızı rahmet ile anıyorum. Acil Sağlık Hizmetleri Koordinasyon Komisyonu için bir aradayız. Hastane öncesi acil sağlık hizmetleri, hastaneler arası sevk ve koordinasyonun kaliteli ve verimli sunulması hepimizin temel hedefleri arasında yer almaktadır. Bu bağlamda Acil Sağlık Hizmetlerindeki verimlilik, sağlık tesisleri ve iller arasındaki hasta sevklerinin koordinasyonu ve yaşanan aksaklıkların çözüm önerileri gibi konuların görüşüleceği toplantımız hayırlara vesile olmasını diliyorum” dedi.

Diyarbakır İl Sağlık Müdürü Dr. Cihan Tekin ise, “Korona virüs sürecinde sağlık personellerimiz ciddi anlamda yoruldu ve yıprandılar. Tüm arkadaşlarımız can siperane bir şekilde ciddi bir emek sarf ettiler. Bu süreçte kaybettiğimiz sağlık çalışanlarımız oldu, onları da rahmet ile anıyoruz. Öngörümüz o dur ki, bakanlık ve kendi içimizde yaptığımız istişarelerde inşallah bu yaza çok daha olumlu bir hava ile gireceğiz. Göstergelerde artık şunu gösteriyor ki artık normal mevsimsel grip gibi inşallah bundan sonraki süreci atlatacağız. Hem vatandaşa daha sağlıklı bir hizmeti sunmak, hem de sağlık hizmetimizin kalitesini artırmak için elimizden gelen çabayı sarf ediyoruz. Bundan sonra artık helikopter ambulansın daha aktif kullanılması gerektiğini düşünüyoruz. Artık kış şartlarını geride bıraktık, bundan sonraki süreçte çok daha efektif bir şekilde kullanabiliriz. Bu ilin adına ve ülkemiz adına büyük bir nimet olduğunu düşünmüyorum. Bu nimeti en etkin şekilde kullanmamız gerektiğini ifade etmek istiyorum” diye konuştu.

Konuşmaların ardından acil sağlık hizmetleri ile ilgili öneri ve şikayetler masaya yatırıldı. Toplantı, illerde sunulan sağlık hizmetlerin verimliliğinin ve kalitesinin artırılması yönelik alınan kararlar ile sona erdi.