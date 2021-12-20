Atıl durumdaki prefabrik, çiftçiler için üretim merkezine çevrildi

Şırnak'ın Uludere ilçesi İnceler köyünde bulunan atıl konumdaki prefabrik yapı, Uludere Kaymakamlığı ile İlçe Orman ve Tarım Müdürlüğü işbirliğiyle çiftçiler için uygulama ve eğitim merkezine çevrildi.

Uludere Kaymakamlığı ile İlçe Orman ve Tarım Müdürlüğü atıl durumda bulunan okulu değerlendirmek için harekete geçti. Yetkililer, atıl durumdaki binayı Uludereli çiftçiler için uygulama ve eğitim merkezine çevirdi. Uygulama ve eğitim merkezinde aktif olarak mantarhane, kuluçkahane, solucan gübresi üretimi, yumurta paketleme ve soğuk hava deposu bulunuyor. Merkezde ilerleyen dönemlerde ana arı üretimi, arı sütü üretimi çeşitli alanlarda arılardan ekonomik kazanç sağlayacak olması üreticileri sevindirdi.

Uludere Orman ve Tarım Müdürü Murat İnan, ilçe müdürlüklerince atıl durumda bulunan prefabrik okulu değerlendirmek istediklerini söyledi. Kamu zararını engellemek için böyle bir çalışma başlattıklarını belirten İnan, “Bu kapsamda ilçemize ait Uludere Tarımsal Uygulama ve Eğitim Merkezi adı altında tesisimizi kurduk. Bu tesiste GAP'tan, DİKA'dan ve valilikten kaymakamlık bünyesinde yapacağımız projelerde burada uygulamalı olarak çiftçilerimize kurslarımızı vereceğiz ve uygulamalı projelerimizi burada sunacağız. Mantar tesisimizi, solucan gübresi, soğuk hava depomuzu ve kuluçka makinamızı kurduk. GAP'tan geçen projemizde ana arı üretimi pro polis arısütü üretimi ve arıcılara uygulamalı eğitim merkezi olarak kullanacağız. İnşallah ilerde düşündüğümüz uzman eller projesi gerek GAP ve DİKA projelerinden de çiftçimize, vatandaşlarımıza gençlerimize daha iyi üretimi sağlayacak daha güzel projeleri burada uygulayacağız'' dedi.