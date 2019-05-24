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Avrupa Yetim Eli'nden Cizre'de ihtiyaç sahibi ailelere yardım

Uluslararası Yardım Kuruluşu Avrupa Yetim Eli, Şırnak’ın Cizre ilçesinde maddi durumu iyi olmayan ailelere giyim ve gıda yardımında bulundu.

Uluslararası Yardım Kuruluşu Avrupa Yetim Eli, Şırnak'ın Cizre ilçesinde maddi durumu iyi olmayan ailelere giyim ve gıda yardımında bulundu.


Uluslararası yardım kuruluşu Avrupa Yetim Eli, dünyanın birçok ülkesinde ve Türkiye'nin birçok ilinde yardım faaliyetlerini sürdürüyor. Farklı illerde bulunan yardım kuruluşları vasıtasıyla yetim ve ihtiyaç sahibi ailelere ulaşan Avrupa Yetim Eli, Cizre'de yetim çocukların yüzünü güldürdü. Umut Kervanı Vakfı Cizre Temsilciliği aracılığıyla 52 yetim çocuğa bayramlık elbise alındı, 22 muhtaç aileye gıda yardımında bulunuldu.


Avrupa Yetim Eli üyesi Mahmut Sarı, "Avrupa'da hayırsever Müslüman kardeşlerimizin bağışlarını muhtaç ve yetimler yararına kullanıyoruz. Cizre'de 52 yetimi projemiz kapsamında giydirdik, 22 yardıma muhtaç aileye gıda yardımında bulunduk. Bu ilk oldu ama son olmayacak, bu tür hayırlı çalışmalarımız devam edecek" dedi.

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