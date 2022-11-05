AXA Sigorta Efeler Ligi: Cizre Belediyespor: 2 - Galatasaray HDI: 3

Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi’nin 7.
Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi'nin 7. haftasında Cizre Belediyespor, sahasında Galatasaray HDI takımına 3-2 yenildi.
Salon: Şırnak
Hakemler: Yasin Okumuş, Fatih Yayla
Cizre Belediyespor: Muhammed Ertuğrul, Caner Çiçekoğlu, Osmany Uriarte, Kemal Kayhan, Winkelmuller, Ivanov (Murat Karakaya, Semih Çelik, Taha Erdem, Furkan Ömer Dur)
Galatasaray HDI Sigorta: Burak Güngör, Hakkı Çapkınoğlu, Edgar, Sharifi, Oğuzhan Karasu, Selçuk Keskin (Orçun Ergün, Onurcan Çakır, Yasin Aydın)
Setler: 27-29, 25-17, 20-25, 25-21, 9-15
Süre: 136 dakika (36, 27, 29,27, 17)