İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Ayılar arılarını telef edince çözümü kovanları çıkılması imkansız kayaların üzerine yerleştirmekte buldular

Şırnak’ın Uludere ilçesinde vatandaşlar arılarını ayı saldırılarından korumak için arı kovanlarını tırmanılması ve çıkılması imkansız kayaların üzerine konumlandırdı.

Şırnak'ın Uludere ilçesinde vatandaşlar arılarını ayı saldırılarından korumak için arı kovanlarını tırmanılması ve çıkılması imkansız kayaların üzerine konumlandırdı.


Anzer balı ile aynı özelliklere sahip olduğu belirtilen Şırnak Kel Mehmet Dağlarında bal üreticileri ayı saldırılarının art arda gelmesi dolayısıyla kovanlarını korumak için, kendince yöntemlere başvuruyor. Arıcılar etraftaki kayaların üzerine betondan duvar yapıp arı kovanlarına uygun şekle getirip arıları seyyar merdiven yardımıyla taş üzerinde konumlandırıyor. Arıcılar yerden yüksekliği 6-7 metreyi bulan taşlara seyyar merdiven yardımı ile çıkıyor.


Arıcı Adil Babat, bölgede ayı sayısının çok fazla olduğunu söyledi. Babat, "Anzer balı ile aynı kalitede bal üretimi yapabilmek için arılarımızı ayılardan dolayı tehlike arz eden Kel Mehmet Dağlarına götürüyoruz. Bizler de ayıların arılarımıza zarar vermeden koruyabilmek için zorlansak da kaliteli bal üretimi için traktörle çimento götürüp ihtiyacımız kadar yerden yüksek taşların üzerine duvar örüp arılarımızı konumlandırıyoruz. Bu şekilde arılarımızı ayı saldırılarından koruyoruz” dedi.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.