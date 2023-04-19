Baharın habercisi leylekler Şırnak yaylalarına ulaştı

Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde havaların ısınmasıyla beraber yüksek rakımlı yaylalara ulaşan leylekler baharı müjdeliyor. Kuşların gelmesiyle yaylaya çıkan yöre halkı 5 ay boyunca yaylada kalmak için hazırlıklara başladı.

Beytüşşebap'ın yüksek rakımlı Faraşin, Tanin ve Meydan yaylalarında sıcak havaların etkisiyle eriyen kar yerini beyaz leyleklere bıraktı. Konumu itibarıyla Şırnak, Van ve Hakkari sınırında kalan Beytüşşebap ilçesinde güneyden gelen binlerce leylek yaylalarda kalmak için konaklamaya başladı. Yöre halkı, leyleklerin gelmesini baharın gelmesi olarak yorumluyor.

Eskiden leylekleri görünce yaylaya çıkan vatandaşlar şimdiden yaylaya çıkma hazırlıklarına başladı. Beytüşşebap Belediye Başkanı Habip Aşan, yayla ilçesi olan Beytüşşebap'ın leyleklerin gelişiyle baharın geldiğini söyledi. Aşan, "Yayla ilçesiyiz. Bu leylekleri görünce bizler artık yaylaya çıkma vakti geldiğini biliyoruz. Herkes şimdiden hazırlıklara başladı. Önümüzdeki günlerde yaylalarımız dolacak inşallah" dedi.