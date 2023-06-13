Bahçeden dönen çift devrilen traktörün altında kaldı: 1 ölü, 1 yaralı

Şırnak'ta devrilen traktörün altında kalan 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi de yaralandı.

Alınan bilgilere göre, Halil Acet yönetimindeki 73 EA 411 plakalı traktör, Kumçatı Beldesi Güneyce köyü yolunda henüz belirlenemeyen bir nedenle kontrolden çıkarak yol kenarına devrildi. Kazada çift, traktörün altında kalarak ağır yaralandı. Kazanın 112 Acil Çağrı Merkezine bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi.

Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından Şırnak Devlet Hastanesine kaldırıldı. Sabiha Acet, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.