Bakan Kasapoğlu, Cizre Gençlik Merkezi'nin açılışını gerçekleştirdi

Şırnak Cudi Cup Ulusal Tenis Turnuvası'nın final müsabakasına katılmak üzere kente gelen Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Cizre Gençlik Merkezi'nin açılışını gerçekleştirdi.

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından Nur Mahallesi İdil Caddesi eski karayolları bahçesinde yapılan Cizre Gençlik Merkezi, Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Şırnak Valisi Ali Hamza Pehlivan, AK Parti Şırnak Milletvekili Rizgin Birlik, Cizre Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Davut Sinanoğlu, Şırnak Belediye Başkanı Mehmet Yarka'nın katıldığı törenle hizmete açıldı. Cizre Gençlik Merkezi'nin açılışında konuşan Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Şırnak'ın gençlerini, Cizre'nin gençlerini, Çanakkale'nin, Mersin'in, İstanbul'un, Adıyaman'ın, Edirne'nin, Tekirdağ'ın gençleri ile bir araya getirdiklerini söyledi. Bakan Kasapoğlu, "Bugün çok mutlu bir günü yaşadık. Cizre Gençlik Merkezimizin açılışındayız. Bir önceki ziyaretimizde gençlik merkezinin inşaatı yeni başlamıştı ve hızlı bir şekilde de tamamlandı. Bu anlamda emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz. Gençler en büyük varlığımız. En kaliteli otellere taş çıkartacak derecede donanımlı yurtlarımız var. Türkiye'nin dört bir yanında kırka aşkın kampımız var. Şırnak'ın gençlerini, Cizre'nin gençlerini, Çanakkale'nin, Mersin'in, İstanbul'un, Adıyaman'ın, Edirne'nin, Tekirdağ'ın gençleri ile bir araya getiriyoruz. Çünkü gençlerimiz birbirlerini tanıdıkça, birbirlerine ne kadar çok sevgi duyduklarını ve bu sevginin gücünü hissettikçe engelleri bir bir aşıyoruz. İşte bugün Cudi Dağı'nda Şırnak'ın ilk tenis turnuvasını düzenledik. Bu bir başlangıç, bunların devamı gelecek ve inanıyoruz ki Şırnak'tan, Cizre'den, Silopi'den ülkemizin dört bir yanından olduğu gibi şampiyonlar çıkacak, bilim insanları çıkacak" dedi.

"Gençlerimiz bilginin gücü ile kültürle, sanatla uğraşacak"

Açılışını gerçekleştirdikleri Cizre Gençlik Merkezi'nin Türkiye'nin en güzel merkezlerinden bir tanesi olduğunun altını çizen Bakan Kasapoğlu, "Burada hep birlikte bilginin gücü ile hep birlikte kültürle, sanatla, sporla uğraşacak gençlerimiz. Bilim atölyelerinde kendilerini geliştirecek olan gençlerimiz yarınlara hazırlanacaklar. Burası 7 gün 24 saat yaşayan bir merkez olacak ve bu çıtayı yukarıya taşıyacağız diyoruz ya işte bugün çıtanın her gün daha da yukarıya taşındığının en somut örneği buradadır. Gençlik Merkezlerimiz bir yanda genç ofislerimiz bir yanda ülke geneline yaydığımız gibi yine bunları gençlerimiz başta olmak üzere genç kızlarımız, delikanlılarımız, çocuklarımız başta olmak üzere tüm halkımızın istifadesine sunuyoruz. Hayırlı ve uğurlu olsun diyorum. Bu bahar gününde bu baharı daha da güçlü kılmak adına yine çabamızı, gayretimizi el ele vererek arttıracağız. Başta gençlerimiz olmak üzere bu merkez gençler için öncelikli genç kızlar, erkekler için ama tüm herkes için Cizre'nin gençlerinin, Şırnak'ın gençlerinin, Silopi'nin gençlerinin, Tekirdağ'ın, Edirne'nin Diyarbakır'ın, Mersin'in, İzmir'in, İstanbul'un gençlerinin tüm gençliğimize hayırlı olsun" diye konuştu.

Yapılan konuşmanın ardından Bakan Kasapoğlu ve beraberindekiler Gençlik Merkezi'ni gezerek hem sosyal aktivitelere katıldı hem de Gençlik Merkezi'nde bulunan gençlerle bir araya gelerek sohbet edip fotoğraf çektirdi.