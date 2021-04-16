Bakan Pakdemirli Şırnak'ta

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, çeşitli ziyaret, inceleme ve açılışlarda bulunmak üzere Şırnak'a geldi. Bakan Pakdemirli, uçağının arızalanması sonucu Malatya'dan helikopterle 1995 rakımlı Şırnak Namaz Dağı Askeri üs bölgesine geldi.

Namaz Dağı üs bölgesinde Bakan Pakdemirli'yi Şırnak Valisi Ali Hamza Pehlivan, Belediye Başkanı Mehmet Yarka, Şırnak Jandarma Bölge Komutanı Tümgeneral Ali İhsan Ersoy ve kamu kurum müdürleri karşıladı. Bakan Pakdemirli Namaz Dağı üs bölgesinde bulunan askeri birlikleri selamladıktan sonra yetkililerden bölgeyle ilgili bilgi aldı. Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli ve beraberindeki heyet daha sonra Namaz Dağı üs bölgesinde Şehitler Ormanı'nda fidan dikimi gerçekleştirdi.

Üs bölgesi temasların ardından Bakan Pakdemirli, Şırnak Gazi Caddesi'ndeki esnafları ziyaret ederek sorun ve taleplerini dinledi. Şırnak Belediyesini ziyaret eden Bakan Pakdemirli, Şeref Defterini imzaladı. Belediye Başkanlığı makamında yapılan görüşmede Şırnak'ta yatırımlar başta olmak üzere çeşitli konularda değerlendirme ve bilgi alışverişinde bulunuldu.

“Bu coğrafya zengin bir floraya ve endemik bitki çeşitliliğine sahip”

Bakan Pakdemirli, yaptığı açıklamada, “Şırnak, tarihi ve kültürüyle bu coğrafyanın sembol şehirlerinden birisi. Meraları, yaylaları ve zengin faunası ile büyük bir potansiyele sahip. Maalesef terör nedeniyle bu potansiyelini, uzun yıllar tam olarak gösteremedi. Ama son yıllarda devletimizin sağladığı huzur ve güven ortamı sayesinde, Şırnak; yeniden şaha kalkarak, birlik ve beraberliğiyle o güçlü potansiyelini tüm Türkiye'ye göstermeye başladı. Bu coğrafya zengin bir floraya ve endemik bitki çeşitliliğine sahip. Dünyaca meşhur ters lale, Türkiye'de sadece Şırnak-Hakkâri arasındaki dağlarda yetişiyor. Şırnak, mera ve yaylalarının yeniden hayvancılığa açılması ile küçükbaş hayvancılıkta o eski heybetli günlerine geri dönmeye başladı. Tarımsal altyapısı her yıl güçlenmeye, bereketli toprakları yeni çeşitlerle buluşmaya, kaliteli üretimi her yıl katlanarak büyümeye devam ediyor. Tabi bu gelişmeler bizleri de mutlu ediyor. Bakanlık olarak Şırnak'ın bu potansiyelini tam olarak gün yüzüne çıkarmak, üretimi ve kaliteyi artırmak için önemli destekler sağlıyor, çok sayıda proje uyguluyoruz” dedi.

“Şırnak'a 3,5 milyar lira tarımsal destek verdik”

Şırnak'ta 3,5 milyar lira tarımsal destek verildiğini belirten Bakan Pakdemirli, “Şırnak'a tarım-orman alanında son 19 yılda, reel rakamlarla 3,5 milyar lira tarımsal destek verdik ve yatırım yaptık. Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemiyle birlikte son 3 yılda tarımsal desteklerdeki artışın yanında, üretici dostu alım politikaları ile çiftçimizin hep yanında olduk. Göreve geldiğim günden bu yana 'çiftçimizi koruyacağız, tüketicimizi de kollayacağız' demiştim. Bu manada, Şırnaklı çiftçi kardeşlerim bilirler; 2002 öncesi destek neredeyse yoktu ve birkaç müdahale alımı vardı. 2002 sonrası ise artan destekler ve sınırlı müdahale alımı vardı. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi sonrasında ise hem desteklerde artış sağladık, hem de müdahale alımlarını etkin olarak uygulamaya başladık. Son 3 yılda toplam tarımsal destekleri yüzde 65 artışla, 24 milyar liraya çıkardık. Müdahale alımlarında ise üretici dostu politikalar yürütüyoruz ve bunu da müdahale kurumlarımızı, zarar ettirmeden yapıyoruz. Alım fiyatlarını hasat öncesi açıklıyor, üreticimizin alın terinin ve emeğinin hakkının veriyoruz. Hasat sonrasında ise, istikrar için gerekli adımları atarak, dengeli bir piyasa oluşmasını sağlıyoruz. Kısacası hem üreticiyi koruyor, hem de tüketiciyi kolluyoruz” dedi.

“Patates ve soğanları, 81 ilimizdeki ihtiyaç sahiplerine, Valiliklerimiz üzerinden dağıtımını yapıyoruz”

“Etkin piyasa regülasyonu yanında, arz fazlası ürünleri de alarak, üreticimizin mağduriyetini önlüyor ve bu ürünleri ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza ulaştırıyoruz” diyen Pakdemirli, “Bildiğiniz üzere Ramazan ayının hemen öncesinde Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatlarıyla patates, soğan ve çeltik yetiştiricilerimizin depolarında bulunan arz fazlası ürünleri Toprak Mahsulleri Ofisimiz aracılığı ile almaya başladık. Patates ve soğanları, 81 ilimizdeki ihtiyaç sahiplerine, Valiliklerimiz üzerinden dağıtımını yapıyoruz. Bir nevi Gıda Bankacılığı formatında yaptığımız bu uygulama ile üreticimizin depolarındaki patates ve soğanın israf olmasını önlüyor, diğer taraftan ise ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza bu ürünlerin ücretsiz ulaşmasını sağlayarak sosyal devlet görevimizi de yerine getiriyoruz. Şırnak'ta bulunan ihtiyaç sahibi vatandaşlarımız da bu ürünlerden faydalanacaktır” dedi.

“10 bin dekarın üzerinde mera ıslah çalışmasını tamamladık”

“Şırnak'a kırsal kalkınma desteklerimiz kapsamında son 3 yılda; 16 projeye toplam 11 milyon lira hibe desteği ödedik” diyen Pakdemirli, “Ve böylece 134 vatandaşımıza ilave istihdam imkânı sağlamış olduk. Hayvancılığın olmazsa olmazı çayır ve meralarımıza, Şırnak'ta özel hassasiyet gösteriyoruz. 10 bin dekarın üzerinde mera ıslah çalışmasını tamamladık. Tabi hayvancılığa açılan bu meralar ve yeni projelerimiz sayesinde Şırnak'ta son 4 yılda küçükbaş hayvan varlığı 2,5 kat artışla 1,4 milyon başa yükseldi. Büyükbaş hayvan sayısı ise aynı dönemde 2,6 kat artışla 88 Bin başın üzerine çıktı. Hayvan sayısındaki bu rekor artışlar inanın bizleri çok mutlu ediyor. İnşallah bu sayıları yetiştiricilerimizin gayreti ve bizlerin desteğiyle daha da yukarılara taşıyacağız. Bitkisel üretim desteğinde önemli artışlar yaptık. 2018 yılında Şırnak'a verdiğimiz 41 milyon lira bitkisel üretim destek ödemesini yüzde 60 artışla 2020 yılında 65 milyon liraya yükselttik. TARSİM kapsamında çiftçilerimize 7,4 milyon Lira prim desteği ve 8,3 milyon lira hasar tazminatı ödedik. Şırnak'ın potansiyeli, üreticilerimizin emeğiyle ve Bakanlığımızın destekleriyle birleşince, son 19 yılda Şırnak'ın tarımsal üretiminde önemli artışlar yaşandı. Bitkisel üretim değeri 7,5 kat artışla yaklaşık 700 milyon liraya, hayvansal üretim değeri ise 41 kat artışla 1,8 milyar liraya ulaştı. Bu vesileyle bıkmadan, usanmadan, yorulmadan çalışan, üreten, ürettiğine değer katan tüm Şırnaklı çiftçilerimize, üreticilerimize, yetiştiricilerimize teşekkür ediyor, şükranlarımı sunuyorum” şeklinde konuştu.

“Son 3 yılda 16 bin dekar arazide 205 bin fidanı toprakla buluşturduk”

Orman ve su alanında Şırnak'ta büyük ve önemli yatırımları hayata geçirdiklerini ifade eden Bakan Pakdemirli, “Son 3 yılda; 16 bin dekar arazide 205 bin fidanı toprakla buluşturduk, 1 mesire yeri ve 2 bal ormanı tesis ettik. 54 ailemize 2 milyon Lira ORKÖY kredi ve hibe desteği sağladık. 58 köyde 38 bin gelir getirici tür fidanı diktik. Sulama alanında yapmış olduğumuz 500 Milyon Liralık yatırım ile 2 baraj ( Kavşaktepe Barajı, Uludere Barajı), 4 içme suyu tesisi ve 11 taşkın koruma tesisini hizmete aldık. Bu tesisler vasıtasıyla 22,2 milyon m3 içme suyu temini ve 11 yerleşim yerinin taşkınlardan korunmasını sağladık. Şırnak'a sulama alanında tam 110 milyon liralık 21 proje müjdesiyle geldik. Öncelikle Şırnak'ta su alanındaki yatırımlarımızı daha da hızlandırmak ve yereldeki sorunları yerinde çözmek amacıyla, Şırnak'ta DSİ 105. Şube Müdürlüğünü kurduk. Bugün açılışını yaptığımız DSİ 105. Şube Müdürlüğümüzün, geçici hizmet binasında hizmet vermeye başlamıştır” dedi.

Şırnak'ta bu yıl toplam 5 milyon Lira kaynak ile bitkisel üretim ve mera ıslahında 7 yeni proje başlatacaklarını belirten Bakan Pakdemirli, “Bu 7 projemizi tek tek sıralayacak olursak; 1 - Yaklaşık 14 bin adet antepfıstığı fidanı dikimini yapacağız. Bu suretle Şırnak ilimizde antepfıstığı üretiminde artış sağlamayı hedefliyoruz. Eğimli ve yüksek arazilerde 3 bin 500 dekar alanda sert kabuklu meyve bahçesi tesis edilerek birim alandan daha yüksek gelir elde edilmesini sağlayacağız. 13 bin dekar alanda sertifikalı buğday, arpa ve kırmızı mercimek tohumlarını üreticilerimize temin ederek, hububat ve baklagiller üretiminde artış sağlayacağız. 6 bin 500 dekar alanda yonca ve fiğ tohumu temini ile yem bitkileri ekiliş alanlarını artıracağız. 400 bin dekar alanda taş toplama yapılması amacıyla 2 adet taş toplama makinesi temini edilerek atıl araziler tarıma kazandıracağız. 16 bin metrekare alanda sera kurarak, birim alandan daha yüksek verim ve turfanda sebze üretiminde artış sağlayacağız. 6 bin 500 dekar alanda mera alanı ıslah ve amenajman projesi yaparak hayvancılık sektörünün hizmetine sunacağız. Şırnak ilimizi ETKİYAP Projesi kapsamına dahil ettik. Proje kapsamında bu yıl içerisinde dezavantajlı ilçelerde 1,5 milyon lira bütçe ile üreticilerimizin büyükbaş hayvanlarına ücretsiz suni tohumlama yapacağız. Bu proje ile Şırnak'ta büyükbaş hayvancılıkta verimi yüksek ırkların sayısını artırmayı hedefliyoruz” dedi.

“Şırnak'ta Hamdani koyunu ve kıl keçisini soy kütüğü projesine dahil ettik”

Şırnak'ın zengin bir florası olduğunu belirten Bakan Pakdemirli, “Tabi bu flora bal üretimini olumlu etkiliyor. Şırnak'ta bal ile katma değerli arı ürünleri üretiminin artırılmasına yönelik olarak, üreticimizin güneş enerjisi sistemi, arıcı barınağı, arı kovanı, alet ve ekipman alımına hibe desteği ödeyeceğiz. Şırnak'ta Hamdani koyunu ve kıl keçisini soy kütüğü projesine dahil ettik. Soy kütüğü kaydı tutulan anaç küçükbaşlara 100 TL, bu sürülerden koç -teke alan yetiştiricilerimize 500 TL destek veriyoruz. Şırnak ilinde 2021 yılında düve alım desteği kapsamında, yetiştiricilerimize düve alımı için destekleme ödemesi yapacağız. Şırnak'ta bu yıl ormancılık alanında 7 milyon 350 bin TL yatırımla yapacağız. Yapacağımız yatırımlarla yöre halkına tahmini 82 Milyon Lira ek gelir sağlayacağız. 2.500 dekar arazide çalışma yaparak, 670 bin fidanı toprakla buluşturacağız. Orman köylerinde yaşayan ailelere 1 milyon lira ORKÖY kredisi ve hibe desteği sağlayacağız. Sosyal ağaçlandırma çalışmaları kapsamında toplam 50 bin fidan dikeceğiz. Güçlükonak ilçesi Yatağankaya köyünde 250 dekar alanda 10 bin gelir getirici tür fidanı dikeceğiz. Bu fidanların bakımını 3 yıl süreyle biz yapacağız ve 49 yıllığına ücretsiz olarak köylülerimizin istifadesine sunacağız. Yine bu yıl içerisinde Şırnak'ta 9 köyümüzde 44 Bin dekar alanda Menengiç ağaçlarına Fıstık aşılaması yapacağız. Yaklaşık 5 yıl sonra orman köylülerine bu alanlardan yıllık tahmini 80 Milyon Lira ek gelir sağlıyor olacağız” şeklinde konuştu.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli ve beraberindeki heyet ile birlikte Şırnak Üniversitesini, Şal-u Şapik atölyesini ziyaretin ardından DSİ 105. Şube Müdürlüğün açılışını gerçekleştirdikten sonra kentten ayrıldı.