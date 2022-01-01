Bakan Soylu, maçın başlama vuruşunu yaptı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 2 bin 100 rakımlı Cudi Dağındaki Şehit Jandarma Astsubay Kıdemli Üstçavuş Halit Özçelik Modüler Güvenlikli Üs Bölgesindeki incelemelerinin ardından helikopterle Şırnak'a geldi. Bakan Soylu'ya, Şırnak Valisi Ali Hamza Pehlivan, Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin ve kurum müdürleri eşlik etti. Şırnak Belediyesi ile Şırnak Kültür ve Turizm Tanıtma Derneğince il merkezi ve ilçeleri kapsayan Şırnak Kültür Şöleni Futbol Turnuvası kapsamında Şırnak Üniversitesi sahasında Kırmızı Ejderler ile Şırnak BESYO takımları arasında oynanan final maçının başlama vuruşunu yapan Soylu, takımlara başarılar diledi.

Maçı bir süre izleyen Bakan Soylu, vatandaşlarla da sohbet ederek, daha sonra Fuat Sezgin İmam Hatip Ortaokulu Kütüphane açılışı için Cizre'ye geçti.