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Bakan Soylu Namaz Dağı'nda askerlerle iftar açtı

Çeşitli ziyaret ve açılışlara katılmak üzere Şırnak’a gelen İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Namaz Dağı’nda askerlerle iftarını açtı.

Çeşitli ziyaret ve açılışlara katılmak üzere Şırnak'a gelen İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Namaz Dağı'nda askerlerle iftarını açtı.


İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Şırnak'ta teröre darbe vuran İHA merkezinin açılışına katıldı. Açılışın ardından Bakan Soylu, operasyon birlikleri ile buluştu. Operasyon birliklerini ziyaret eden Bakan Soylu daha sonra Cudi Dağı'nda inşaatı tamamlanan kuleleri inceledi.


Bakan Soylu son olarak Namaz Dağı üs bölgesinde nöbet askerlerle bir araya gelerek iftar açtı. İftara cep telefonu ile katılan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan askerlerin ve ailelerinin bayramlarını kutladı.

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