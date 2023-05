Bakan Yardımcısı Demircan, Cizre'de Ulu Cami ve Kırmızı Medrese'nin açılışını yaptı

Şırnak'ın Cizre ilçesinde restorasyon çalışmaları tamamlanan Ulu Cami ve Kırmızı Medrese'nin açılışına katılan Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Ahmet Mizbah Demircan, ”Bu mekanları yaşatmak aslında kimliğimizi yaşatmaktır, aslında kişiliğimizi yaşatmaktır” dedi.

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Ahmet Misbah Demircan, Cizre ilçesinde 639 yılında kiliseden camiye çevrilen, Abbasiler döneminden onarımdan geçirilmiş, 1160 yılında da Zengi Atabeyi Baz Şah'ın oğlu Emir Ali Sencer tarafından yeniden yapılan ve son olarak Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından restorasyonu tamamlanan Ulu Cami ile Ünlü Mutasavvuf Molla Ahmet El Cezeri'nin türbesinin bulunduğu Kırmızı Medrese'yi ibadete açtı.

Demircan, Ulu Camii'nde Şırnak Valisi Osman Bilgin, Cizre Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Nazlı Demir tarafından karşılandı. Tarihi caminin açılışı Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı. Cizre Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Nazlı Demir, tarihi mekanların geçmişi ve tarihi hakkında konuşma yaparak restorasyon çalışmalarında emekleri olanlara teşekkür etti.

Cizre'ye birkaç sene önce geldiğini belirten Demircan, "Buraya geldiğimde burası restorasyondaydı bugün bitti. Bu mekanları yaşatmak aslında kimliğimizi yaşatmaktır. Bedenimiz kimliğimiz, ruhumuzda kişiliğimizdir. Şehirlerde böyledir. Şehirlere kimliğini veren yapılar vardır işte bu mekan anlatıldığı üzere mimarisi ile üslubu ile tarzıyla aslında şehrimizi anlatıyor ve tanıtıyor. Burayı korumak burayı yaşatmak aynı zamanda şehrimizi yaşatmak, bölgemizin kimliğini yaşatmak anlamına geliyor. İşte aynı zamanda bir medrese olan bu mekanı bu yönüyle de ihya etmiş oluyoruz. Bugün burada bu camiyi açıyoruz ama daha yakın zamanda hem Ayasofya Camisini açtık hem de bayram münasebeti ile Sultan Ahmet Camimizi de restorasyonunu da tamamlayarak yeniden ibadete açtık" dedi.

Bakan Yardımcısı Demircan, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın söylediği bir söz var. 'Biz eser ve hizmet siyaseti yapıyoruz.' Eğer hizmetiniz yoksa eğer eseriniz yoksa insanların karşısına çıkacak yüzünüzde olmaz. Kültür Bakanlığımızın bu eserleri geçen yıl içerisinde nasıl geliştiyse inanıyoruz ki bundan sonra önümüzdeki 14 Mayıs'tan sonrada yine hizmetlerimizi sizden alacağımız yapmaya ve yaşatmaya devam edeceğiz. Bu vesile ile böylesine tarihi bir mekanın açılışında bulunmaktan duymuş olduğum mutluluğumu da tekrar ifade ediyorum" şeklinde konuştu.

Cizre deyince akla bilim, medeniyet ve sanatın geldiğini ifade eden Şırnak Valisi Osman Bilgin, ”Özellikle Molla Ahmet El Cezeri'nin, İsmail Ebul-İz El Cezeri'nin memleketi olan bu topraklarda her daim ilim ve fen önde tutulmuştur. Son dönemlerde de yine devletimizin himayelerinde yapılan güzel restorasyonlarla birlikte hem Kırmızı Medrese'miz hem yine Ulu Cami'miz ile birlikte tarihi eserlere devletimizin verdiği önemle yine bu topraklarda medeniyetin yeşermesi için her türlü çalışmalar yapılmıştır. Bu dönemden sonraki dönem ile birlikte Cizre'miz her yönüyle olduğu gibi tarihten aldığı bu ışığı geleceği de aydınlatacak, geleceği yansıtacak yetişmiş insanları ile birlikte bölgenin ilim, irfan merkezi olmaya devam edecektir" ifadelerini kullandı.

Yapılan konuşmaların ardından Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Ahmet Misbah Demircan, Şırnak Valisi Osman Bilgin, Cizre Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Nazlı Demir ve Cizre'nin ileri gelenleri ile birlikte Ulu Cami'nin açılışını gerçekleştirdikten sonra camiyi inceleyip namaz kıldı.

Demircan, daha sonra Kırmızı Medrese'nin de açılışını gerçekleştirip medresede eğitim gören öğrencilerle bir araya geldi, ters kubbeyi inceledi. Akabinde Cizre iç kalede bulunan Mem u Zin Zindanı'nda incelemelerde bulunan Demircan, karayolu ile Şırnak'a geçti.